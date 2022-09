El preu de l'habitatge de lloguer puja mentre que els nous contractes continuen en descens



Els cost s'ha incrementat a tot Catalunya, tot i que per sota de l'IPC. La signatura de nous contractes continua la tendència a la baixa i se situa per sota dels nivells pre-pandèmics de 2019. El Sindicat de Llogaters irromp a un acte de la ministra de Transports per reclamar la regulació dels arrendaments