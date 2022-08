Badalona adquirirà un alberg de 180 places per a casos d’emergència social

Fins aquest mes de juliol, l’Ajuntament de Badalona no disposava de cap habitatge destinat a persones o famílies que, per les seves circumstàncies socioeconòmiques, són desnonades o que es troben en una situació d’urgència, com per exemple que han de ser desallotjades pel risc d’esfondrament de l’edifici on viuen.

Actualment hi ha 184 persones a la mesa d’emergència que gestiona el departament de serveis socials de l’Ajuntament. "Fins ara, la mesa d’emergència només servia per col·locar gent a la llista perquè no els pots donar una solució", reconeix el regidor de serveis socials de l’Ajuntament de Badalona, David Torrents.

La quarta ciutat de Catalunya no disposa d’un parc d’habitatge públic. Per tant, quan es produeix un cas urgent -com el desallotjament dels veïns del carrer Granada per esfondrament, o el desallotjament d’una nau ocupada al barri del Gorg després d’un tràgic incendi- el consistori finança el cost de pensions o albergs a les famílies afectades. Però no sempre és fàcil.

Carles Sagués (Plataforma Sant Roc Som Badalona): "Els serveis socials no tenen recursos"

Des de fa setmanes que els hostals de Badalona i l’àrea metropolitana estan plens, ocupats pels turistes i les persones que s’allotgen per acudir a festivals dels municipis de l’entorn. "Els serveis socials no tenen recursos", lamenta Carles Sagués, portaveu de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, que treballa directament amb centenars de famílies de tota la ciutat que són a punt de perdre la casa. L’activista badaloní fins i tot guarda a casa seva part de les pertinences d’alguns dels afectats. "No tenen on anar i ningú els ajuda", assegura.

Per aquesta necessitat urgent de disposar d’habitacions, l’Ajuntament de Badalona fa temps que treballa en l’adquisició d’un edifici. "A finals d’any, disposarem d’un alberg amb capacitat per a 180 persones", detalla Torrents. L’Ajuntament es va gastar, durant tot el 2021, tres milions d’euros en pensions per a famílies afectades per aquestes necessitats socials. Aquest any, el Govern municipal calcula que se’n gastaran 1,2 milions. "Reduirem costos i podran estar-se a Badalona", diu David Torrents, qui explica que en moltes ocasions, famílies amb nens han d’anar a dormir als municipis del voltant per falta d’allotjament.

Encara s’està treballant en l’opció més adequada, si la compra o lloguer de l’hostal Be Dreams. Segons el regidor de serveis socials, servirà per a emergències com les de famílies desnonades, veïns com els del carrer Granada o persones sense llar.

15 pisos per a famílies vulnerables

David Torrents reconeix que fins ara la mesa d’emergència no disposava de cap pis per allotjar famílies amb pocs recursos. Una situació que ha canviat aquest mes de juliol amb l’adquisició de 15 habitatges. Alguns d’ells, per tempteig i retracte que s’han hagut de rehabilitar, altres que provenen de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Dos dels habitatges provenen d’una promoció de pisos de protecció oficial recent estrenada al barri de Sant Crist.

D’aquests 15, n’hi ha tres que falta signar el contracte de lloguer però el regidor de serveis socials confia que estiguin tots adjudicats en pocs dies. "Amb aquests pisos, reduirem un 10% la xifra de persones de la mesa d’emergència però hem de tenir en compte que alguna família més hi pot entrar aquest mes d’agost", explica David Torrents, que reconeix que tot i avançar en el procés, no és suficient per fer front a la demanda.

Concentració durant un desnonament a Badalona. — Plataforma Sant Roc Som Badalona

"Això no soluciona gaire", diu Carles Sagués. El portaveu de l’entitat social no dona a l’abast d’atendre les famílies que necessiten assessorament. I alerta que el mes de setembre serà molt dur: "Hi ha previstos 17 desnonaments entre el 12 i el 30 de setembre". A més, afegeix Sagués, caldrà veure què passa amb aquells que es van ajornar fins el 30 de setembre pel decret Covid que ara es prorroga fins el 31 de desembre.

Una de les opcions que Badalona sempre ha posat sobre la taula és adquirir pisos que es troben buits i que són propietats de bancs. El regidor de serveis socials també està en converses amb la Sareb per a l’adquisició d’aquest tipus d’habitatges. "Els hem demanat un llistat de pisos buits però la majoria estan ocupats, és molt difícil", reconeix Torrents. "De moment no aconseguirem pisos però, gràcies a la nova llei, s’estan signant més contractes de lloguer social", afegeix.

Reactivació de la construcció de pisos de protecció oficial

La crisi immobiliària del 2009 va frenar un gran nombre de promocions de pisos de protecció oficial a tot Catalunya. Les anomenades Àrees Residencials Estratègiques (ARE) havien de facilitar l’emancipació de joves i acollir famílies amb recursos limitats per poder accedir al mercat privat. A Badalona, se n’havien de desenvolupar dues. D’altra banda, s’havien anunciat un gran nombre de construccions d’habitatges que mai ven veure la llum.

La darrera en adjudicar es va produir l’any 2012 quan l’aleshores alcalde, Xavier Garcia Albiol, va lliurar les claus de tres pisos de protecció oficial al número 255 del carrer Indústria. Era una promoció de 16 pisos, dels quals només se’n van vendre 5. Tot i que van participar 280 persones en el sorteig, la majoria no complien amb els requisits. La resta, es van posar a la venda al mercat lliure.

Una de les promocions que es va quedar a mitges va ser la construcció de 56 pisos de venda i 80 de lloguer al barri de Sant Crist. Un solar públic on la cooperativa Arauca aixecaria dos edificis i es destinaria els baixos d’un d’ells al tant demandat CAP per part del veïnat. L’1 de juliol del 2008, l’Ajuntament i la cooperativa signaven el conveni per a l’adjudicació dels habitatges protegits. No es van començar a construir fins el 2013 i no ha estat fins el juliol d’aquest 2022 quan s’han començat a lliurar les claus.

"Les coses a vegades costen molt però, si treballes i t’afanyes, acaben sent una realitat", deia Rubén Guijarro, l’alcalde de Badalona, durant la inauguració de la promoció d’habitatge social. Durant l’acte, Guijarro va anunciar que la propera tardor s’anunciaran quatre solars "que hauran de fer possible 220 nous habitatges de lloguer social a Badalona". Segons l’alcalde, estaran destinats a joves menors de 35 anys que "no volem que marxin de Badalona".