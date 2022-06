Un veí de Badalona aconsegueix, per llei, el primer lloguer social d’un gran tenidor

El Ginés té 62 anys i la Manoli en té 57. Fa 34 anys que viuen en un pis de lloguer al barri de Sant Crist de Badalona. La crisi derivada de la pandèmia de la Covid els va fer reduir els ingressos i tenien dificultats per seguir pagant el lloguer. Tres dies després d’ajornar-se el desnonament previst per a aquesta família gràcies a la pressió social, van rebre una bona notícia: la justícia obliga el propietari a oferir-los un lloguer social i no hauran de marxar de casa seva.

Es tracta d’una sentència pionera tenint en compte que la llei catalana antidesnonaments ha tingut poc recorregut després de ser impugnada pel Tribunal Constitucional. El decret d’habitatge que obliga Els grans tenidors a facilitar un lloguer social a les famílies vulnerables abans de començar el procés d’expulsió es va aprovar definitivament a finals de febrer al Parlament de Catalunya.

"Hem passat molta angoixa, es passa molt malament", assegura Ginés Subirà. "Quan va arribar la pandèmia estàvem molt saturats, no arribàvem a final de mes i al cap d’un temps ens va arribar una denúncia per impagament", recorda. Els baixos ingressos que tenen va fer que estiguin considerats com a família vulnerable però, tot i sol·licitar diversos ajuts, se’ls hi denegaven.

L’advocat de l’afectat, Rafa Mendoza, afirma que és la primera sentència que obliga un gran tenidor a oferir un lloguer social "perquè vam engegar un procediment independent al del desnonament". Segons Mendoza, l’encaix de la llei catalana a la legislació espanyola no permetia aturar el desnonament des dels jutjats. Ara, un cop una sentència judicial obliga al propietari a fer l’oferta de lloguer social, es podrà aturar el llançament.

Es dona el cas que l’ordre de desnonament estava prevista per al 24 de maig. Va ser gràcies a la pressió social i al suport de les entitats que el llançament es va ajornar. Fins al mes de desembre. Tres dies després, el matrimoni va rebre la sentència favorable a rebre un lloguer social. "Si el dia 24 haguéssim anat al carrer i tres dies més tard hagués arribat això, què haguéssim fet? Qui ens hagués deixat tornar a casa?", es pregunta el Ginés. "Fa pocs dies del suïcidi del veí del Bon Pastor i això és el que et passa pel cap, es passa molta angoixa", lamenta.

El seu advocat assegura que, amb aquesta sentència a la mà, l’ordre de desnonament prevista per al desembre podrà suspendre’s. "No s’admetria desnonar una persona que té dret a lloguer social", diu Mendoza. El Ginés i la Manoli signaran un contracte de lloguer per cinc anys i el preu estipulat serà el que correspongui al 18% dels seus ingressos, com marca la llei. El cas d’aquesta parella de Badalona pot crear jurisprudència a partir d’ara. "Hem de trobar una solució", diu l’advocat.

La solidaritat arran de la crisi social derivada de la Covid no deixava de créixer. A Badalona va néixer la Xarxa Solidària, un conjunt d’entitats de la ciutat que es van unir per repartir aliments als domicilis de famílies que ho necessitaven. El Ginés va començar a formar-hi part i així va conèixer la Plataforma Sant Roc Som Badalona, una entitat social que, principalment, ajuda a famílies de tota la ciutat en procés de desnonament.



"La plataforma m’ha canviat la vida un 300%", reconeix el Ginés. Sent que fa una tasca social per a persones de la seva ciutat i, alhora, l’han ajudat molt a ell. "Si no arribo a sortir de casa gràcies al repartiment d’aliments, no m’hagués assabentat que al carrer també passen aquestes desgràcies", diu l’afectat, "des d’aleshores, la lluita continua cada dia, vull ajudar altres persones".

"És un dels líders de la plataforma", diu Carles Sagués, portaveu de Sant Roc Som Badalona. "Sempre ha estat més preocupat pels altres que per si mateix", afegeix. Sagués recorda que aquell 24 de maig, el dia previst per al desnonament del Ginés i la Manoli, hi havia més de 100 persones donant-li suport.



Cada dilluns, la plataforma atén al barri de Sant Roc desenes de famílies de tot Badalona amb problemes relacionats amb l’habitatge. El Ginés hi va cada setmana per ajudar a aquesta entitat social que en la darrera setmana ha aconseguit ajornar 10 desnonaments a la ciutat.

"Aquest cas ens serà de gran ajuda perquè tot i que hem notat que se suspenen molts més desnonaments per part del jutjat o del mateix propietari, el problema es posposa", assegura Carles Sagués. El portaveu de l’entitat es mostra esperançat: "ens ajudarà a avançar però ara falta que les administracions també facin un pas endavant per facilitar els tràmits que les famílies necessiten".