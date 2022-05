Centenars de persones es manifesten a Barcelona pel dret a l'habitage i contra l'encariment dels preus

Centenars de persones han recorregut el centre de Barcelona contra de la pujada de preus i la manca d'accés a l'habitatge en una manifestació convocada per una cinquantena d'entitats, com la PAH, el Sindicat de Llogateres, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i diferents sindicats. Sota el lema "Així no podem viure", la marxa ha sortit de plaça Universitat a les 18 hores en direcció a la Plaça de Salvador Seguí, al Raval.

"La meitat de la gent llogatera d'aquest país destina més d'un terç dels ingressos al lloguer"

Els concentrats han fet una crida lluitar contra l"'estafa generalitzada" davant de l’encariment del cost de la vida. "La meitat de la gent llogatera d'aquest país està en situació de sobreesforç perquè destina més d'un terç dels ingressos al lloguer, a vegades més de la meitat. Aquesta situació fa anys que dura i és insostenible", ha dit Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.



Ara, el moviment en defensa de l'habitatge ha posat la mirada en la llei estatal de l'habitatge, que "ha de permetre tornar a regular els preus" després que la normativa de control de rendes catalana fos tombada pel Tribunal Constitucional. Amb tot, els concentrats veuen "insuficient" la proposta sobre la taula. "És una vergonya. Exigim una regulació real que s'inspiri en l'èxit de la regulació catalana", ha dit Aragonès.

En aquest sentit, una altra de les organitzacions convocants, la PAH, ha enviat un "missatge molt clar" al Govern espanyol perquè acceptin les esmenes que "prohibeixen els desnonaments, que regula els preus del lloguer, obliga els grans tenidors a oferir lloguer social i posa fi als deutes hipotecaris de per vida" a la llei estatal que s'està tramitant al Congrés dels Diputats. "La llei quedarà en paper mullat si no s'inclouen les esmenes de la ciutadania", ha avisat la portaveu, Lucía Delgado.

Més regulació del sector immobiliari

D'altra banda, han reclamat al president del Govern, Pere Aragonès, que multi els bancs i grans tenidors que no apliquin l'ampliació de la Llei 24/2015 que els obliga a oferir lloguers socials a les famílies vulnerables. "Fem una crida al president Aragonès perquè s'apliquin les sancions corresponents", ha dit Delgado.



A més, han demanat que els habitatges de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) –que ara està sota control de l'Estat– passin a ser dels ajuntaments. "No podem permetre pisos buits amb portes antiokupes de la Sareb mentre siguin desnonades famílies vulnerables", ha remarcat.



El moviment pel dret a l'habitatge va anunciar la mobilització aquesta setmana i va fer una crida unitària a manifestar-se per exigir la desmercantilització d’aquest dret bàsic i reclamar que la nova Llei de l'Habitatge estatal sigui una eina efectiva per garantir-lo. També han protestat per exigir la baixada de preus: "L’habitatge no és un problema de la gent pobra sinó que la gent és cada cop més pobra degut a l’habitatge", va dir Guillem Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.