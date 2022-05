El moviment pel dret a l'habitatge fa una crida unitària a manifestar-se aquest dissabte per exigir la desmercanilització d’aquest dret bàsic i reclamar que la nova Llei de l'Habitatge estatal sigui una eina efectiva per garantir-lo i no "paper mullat" a l’hora d’aturar els desnonaments i defensar els inquilins. També per exigir la baixada de preus: "L’habitatge no és un problema de la gent pobra sinó que la gent és cada cop més pobra degut a l’habitatge", ha afirmat Guillem Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.

En una roda de premsa conjunta de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogateres, la Comissió Jurídica del Moviment per l’Habitatge, l’Aliança per la Pobresa Energètica, la CGT Catalunya i la IAC, els diferents moviments han reclamat la rebaixa dels preus dels lloguers i que es recuperi la regulació, tombada el març pel Tribunal Consistucional: "Cal prohibir totes les pujades i assegurar la renovació automàtica de tots els contractes", ha afegit Aragonès. La manifestació unitària serà aquest dissabte, 21 de maig, a les 18h a Plaça Universitat.

Els col·lectius denuncien l’escalada dels preus de l’habitatge, que se suma a la inflació desbocada, i reclamen als governs que facin complir la legislació vigent, com el límit de pujada del lloguer al 2% de l’IPC. També el compliment de la llei 24/2015 que obliga els grans tenidors a fer lloguers socials i que moltes vegades els fons intenten esquivar. "No podem tenir una eina que eviti desnonaments i que no es faci servir", ha denunciat Lucía Delgado, portaveu de la PAH. El moviment ha instat al Govern de Pere Aragonès que obligui a bancs i fons com BBVA, la Caixa, Blackstone i Divarian a complir-la.

La Sareb, parc d'habitatge públic

Un altre dels punts que han abordat durant la roda de premsa ha estat la necessitat que els pisos de la Sareb -el banc dolent- passin a ser parc d’habitatge públic: "La Sareb és nostra, aquests pisos els hem pagat no una, sinó infinites vegades" ha dit Delgado.

Aragonès ha recordat que Espanya és un dels països de la Unió Europea on es dedica més part del salari a pagar el lloguer, amb una mitjana del 40% però amb casos on supera el 50%. "Sabem que el que demanem es pot fer. Ens hem organitzat com un contrapoder", ha avisat.

Denuncien més de 400.000 euros en multes per protestar contra els desnonaments

Els col·lectius també han denunciat l’escalada repressiva que pateixen, amb més de 400.000 euros en multes en els darrers anys per la participació en aturar desnonaments. "Som un actor cada cop més organitzat i l’únic capaç de garantir un sostre", ha assenyalat Max Carbonell, portaveu de la Comissió Jurídica del Moviment per l’Habitatge, com a causa de l’augment de persecució policial. En els últims anys hi ha hagut més de 40 detencions i 250 encausades del moviment per l’habitatge i denuncien que en algun desnonament el total de multes superen els 30.000 euros.



Els "preus insostenibles" de l’electricitat, l’estancament de salaris i la precarietat laboral també han estat temes assenyalats durant la roda de premsa. "Cada dia hi ha més treballadors que freguen el llindar de la pobresa", ha apuntat Iru Moner, de CGT Catalunya, que ha instat a "iniciar un nou cicle de lluita" per revertir la precarietat a la que es veu abocada part de la societat.