Previsió de pluges intenses a Catalunya: Activada l'alerta del pla Inuncat

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest divendres en alerta el Pla especial d'emergències per risc d'inundacions a Catalunya (Inuncat), davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de xàfecs acompanyats localment de tempesta a partir d'aquesta tarda de divendres que es desplaçaran d'oest a est. La situació d'inestabilitat es mantindrà durant els dies vinents, segons la informació dels meteoròlegs.

La intensitat serà especialment forta durant la matinada de divendres a dissabte, i fins aquest dissabte al migdia. La previsió indica una probabilitat elevada de superació del llindar de risc per intensitat de pluja de 20 litres en 30 minuts en gran part del país, podent arribar fins i tot a superar els 40 litres en 30 minuts a la part sud del litoral i prelitoral central, així com la part nord del litoral i prelitoral sud.

A partir d'aquest vespre de divendres i fins dissabte al vespre també s'espera acumulació de pluja superior als 100 litres en 24 hores especialment al litoral i prelitoral sud així com a les comarques del Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà i el Solsonès. De cara a diumenge podria reactivar-se la precipitació intensa al sud del país

Apareixen xàfecs dispersos a molts punts del país.

Els més intensos s'han desenvolupat al prelitoral de Barcelona i Tarragona, però són locals i es desplacen ràpidament. pic.twitter.com/LFOBn2kZ3r — Meteocat (@meteocat) October 25, 2024

Seguiment de per les possibles inundacions

Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on plogui o on ja hi hagi acumulació d'aigua. D'altra banda, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre faran seguiment del cabal de les conques en previsió de possibles increments davant la possibilitat d'acumulacions i intensitat de precipitació.

Davant d'aquesta situació, s'ha reunit el Comitè Tècnic del Pla Inuncat amb tots els cossos d'emergències, els organismes de conca i altres organismes del pla per valorar les previsions meteorològiques, les previsions hidrològiques i les possibles afectacions. Es mantindrà el seguiment de les precipitacions i possibles inundacions i incidències per part de tots els organismes implicats sota la coordinació de Protecció Civil a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).