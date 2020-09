Primeres declaracions judicials dels investigats pel tall de l'AP-7 a Salt convocat pel Tsunami Democràtic

Primeres declaracions judicials dels investigats pel tall de l'AP-7 a Salt (Gironès) convocat pel Tsunami Democràtic el 12 i 13 de novembre passat. El jutjat d'instrucció 3 de Girona ha citat a declarar avui i demà un total de 24 investigats per un delicte de desordres públics per, suposadament, participar en la protesta. Unes 150 persones s'han concentrat davant els jutjats, convocades per Alerta Solidària i Girona Vota, per solidaritzar-se amb els encausats i denunciar "la voluntat de venjança" de l'Estat espanyol obrint una nova causa contra l'independentisme.

L'advocat dels encausats, Benet Salellas, ha explicat que els atestats policials van identificar una seixantena d'activistes i ha remarcat que defensaran al jutjat que "tallar carreteres és un acte legítim de protesta".

Dos jutjats investiguen les mobilitzacions convocades pel Tsunami Democràtic a les comarques gironines que van bloquejar la frontera els dies 11, 12 i 13 de novembre passat tallant l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) i a Salt. I per a les dues causes, els jutjats han començat a citar a declarar activistes investigats aquesta setmana.

El jutjat d'instrucció 3 de Girona, que porta la investigació del tall de Salt, ha citat a declarar aquest dimecres a la tarda dotze activistes. El mateix jutjat ha citat a declarar dotze encausats més dijous. En total, els atestats policials han identificat una seixantena de persones per, suposadament, participar en el tall de Salt (posterior al de la Jonquera). En el cas del tall de l'Alt Empordà, el jutjat d'instrucció 4 de Figueres investiga 196 persones i els primers encausats estan citats a declarar divendres al matí.



Salellas ha criticat que aquestes dues investigacions són un "exemple perfecte" de la cooperació policial i judicial per perseguir l'independentisme. I és que, explica l'advocat, entre les dues investigacions hi ha atestats amplis i exhaustius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que, a més, han fet servir "diferents fonts" per identificar les persones que participaven en les protestes, inclús comparant les imatges policials amb fotografies de xarxes socials.

Salellas assenyala que la justícia francesa no ha obert causa penal contra els manifestants que van participar en el tall ja en territori nord-català

De fet, Salellas assenyala que la justícia francesa no ha obert causa penal contra els manifestants que van participar en el tall ja en territori nord-català. "És un mirall que demostra que el sistema judicial francès dona una resposta molt més garant i respectuosa amb el dret de protesta perquè no incrimina ni amenaça amb castigar a aquells que participen en protestes".