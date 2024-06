'La princesa Mononoke' o 'El record de la Marnie': SX3 estrenarà aquest estiu fins a 13 pel·lícules d'anime doblades

Aquest estiu, els nens i adolescents es podran endinsar en el món màgic de les pel·lícules de l'estudi d'animació japonès Ghibli, en una programació que té com a protagonistes 13 títols en català que estaran disponibles durant els propers mesos a les plataformes del SX3 i 3Cat. D'aquests llargmetratges, hi ha tres estrenes que es podran veure per primera vegada doblades en català: La princesa Mononoke, El record de la Marnie i El vent s'aixeca.

Les pel·lícules disponibles des d'aquest juny són El meu veí Totoro, Arrietty i el món dels remenuts, Kiki, l'aprenent de bruixa i Haru al regne dels gats, entre d'altres. A partir del juliol i l'agost també hi haurà altres títols com La Ponyo al penya-segat, Porco Rosso, El record de la Marnie, Murmuris del cor i El castell al cel.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacat que "3Cat aposta pel cinema en català, i en aquest cas pel doblatge, amb nous títols del cicle Ghibli que es podran veure en català per primer cop al SX3. Amb tota aquesta cartellera d'un dels millors estudis d'animació del món, fem créixer el patrimoni de continguts audiovisuals del SX3 per a públic infantil i familiar, de qualitat i en català".

Amb aquesta aposta, la CCMA vol connectar els nens i nenes amb l'univers de la plataforma infantil de referència, "amb estrenes en català plenes d'imaginació i fantasia del prestigiós estudi Ghibli per viure un estiu total a través del SX3 i 3Cat".