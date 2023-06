Processen cinc policies nacionals per la pèrdua d'un ull de Roger Español l'1-O

El jutge deixa a punt de judici els cinc policies nacionals presumptament relacionats amb la pèrdua d'un ull de l'independentista Roger Español, en el marc de les càrregues policials de l'1-O a Barcelona. El magistrat del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha conclòs la investigació pel cas i procesa als agents, entre els que hi ha l'escopeter que va disparar la bola de goma, a més del mateix Español.

Si prospera la interlocutòria, serà la primera vegada que s'enviarà a judici l'escopeter, tres membres de la cadena de comandament i un cinquè agent per altres lesions. Se'ls processa com a responsables d'haver disparat i ferit Español.

Òmnium Cultural, com a acusació popular, i Irídia, com a acusació particular i popular, han rebut aquest dimecres la conclusió del sumari. L'Audiència obrirà pròximament el termini perquè les acusacions presentin els corresponents escrits d'acusació.

El magistrat processa Español per les escomeses als policies i als cinc antiavalots per la seva actuació: l'escopeter per no respectar els protocols de llançament de boles de goma; el cap de grup per ordenar l'ús de boles de goma de forma indeguda i que va ser el primer a utilitzar la porra contra persones assegudes a terra; i dos agents més per utilitzar la porra de manera indeguda.

En canvi, el magistrat no processa diversos policies per determinats fets denunciats a la zona, ni altres escopeters. Això no obstant, alguns estan investigats per l'actuació directa a l'escola Ramon Llull de Barcelona.

Entre els 13 denunciants en aquesta causa, a banda de Roger Español, un periodista i diversos votants relaten cops de porra per tot el cos, inclòs el cap, quan mantenien actitud pacífica. També insults i vexacions amb frases com "pillaràs", "et cagaràs", "xucla'm la polla" o "fill de puta, aquest és el teu vot". Tant votants com policies van patir diverses lesions.

El relat dels fets

El magistrat ha argumentat que en un vídeo s'observa com en una situació de relativa calma tensa un agent es va abaixar la visera, es va apropar a votants asseguts a terra al carrer Sardenya i els va començar a colpejar amb la porra de dalt cap a baix. A aquest primer agent se li van afegir almenys uns altres dos mentre part dels votants intentaven fugir. Pocs segons després es va sentir la primera salva sense munició.

Quan els vehicles policials baixen a poca velocitat per Sardenya cap a la Gran Via, se senten més detonacions. També es veu volar un con d'obres i una persona amb la cara tapada llança una tanca d'obres contra un vehicle policial. Abans de rebre l'impacte, els vídeos també mostren Español llençant una tanca d'obres contra un agent i dona una puntada de peu a una altra tanca que impacta per darrere a un altre policia, tot i que no es van patir lesions.

Roger Español en una imatge d'arxiu. — Guillem Roset / ACN

El magistrat conclou que es van disparar 17 boles de goma, segons la mateixa Policia, a certa distància i quan els votants tenien una actitud relativament tranquil·la. Una bola va anar a la cama d'un votant, mentre una altra va rebotar a terra i va impactar a l'ull dret de Roger Español, que li va explotar internament.

Defensa que es van disparar boles de goma a menys de 25 metres de distància i no hi havia cap "situació excepcional, amb agressions directes o de perillositat extrema" que justifiqués l'ús d'aquesta arma. Una pericial fixa la distància entre Español i l'agent que li va disparar la bola en 14,12 metres, inferior al mínim exigit per situacions molt excepcionals.

L'actuació policial

El magistrat considera que els agents de la Policia Nacional van tenir diverses reunions operatives com a mínim el 29 i 30 de setembre, en les quals es van distribuir els diversos grups i zones en les quals actuarien si fos necessari. Els caps de grup van inspeccionar personalment els col·legis de la seva zona designada per conèixer la seva ubicació i accessos.

L'escrit del jutge remarca què estableix la llei sobre l'actuació policial i recull part del temari de la formació dels agents, que inclou que les intervencions s'han d'analitzar els riscos i preveure els possibles problemes. I recorda que s'estableix un ús progressiu de la força, per tal que part de la massa sigui conscient de l'actuació i pugui marxar per evitar-la o reduir-ne la magnitud.

Sobre l'ús de la porra, diu que és la "tècnica d'intervenció utilitzada per dissoldre una multitud violenta i hostil" i sempre s'ha d'usar "de la forma que menys perjudiqui els assistents". Diversos agents que han declarat en la causa han admès que no hi ha cap ordre escrita sobre com emprar la porra, però pel que se'ls ensenya a l'acadèmia de policia no es pot fer servir de dalt cap a baix ni colpejar per sobre la cintura.