Processen IQOXE i 3 exdirectius per imprudència greu amb resultat de mort

L'empresa IQOXE i els tres exdirectius investigats per l'explosió a la planta de la Canonja el 14 de gener de 2020 seran processats. Se'ls imputen els suposats delictes d'imprudència greu amb resultat de mort i lesions, contra el dret dels treballadors i per estralls, per uns fets que van suposar la mort de tres persones.

La titular del Jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona defensa que la política empresarial d'augment de producció i reducció de costos va derivar en un deficient manteniment de les instal·lacions i l'exercici de l'activitat sense les condicions de seguretat exigibles, també amb una plantilla insuficient. La jutgessa ja ha comunicat la finalització de les diligències i ha deixat el cas a punt del judici oral amb una interlocutòria de transformació del procediment.

L'exdirector general d'IQOXE, José Luis Morlanes (encara accionista), l'exdirector de la planta de la Canonja, Juan Manuel Rodríguez Prats, i el director de seguretat, Gerardo Adrio, han estat imputats pels tres suposats delictes. Com a "màxims directius" amb capacitat de decisió, havien d'adoptar "obligacions i mesures" de necessari compliment, segons la jutgessa.

La instructora conclou provisionalment que les condicions de l'activitat industrial haurien contribuït decisivament en la causa del sinistre, fruit la manca o deficiència d'aquestes accions de les quals n'eren responsables. Per la seva condició de persona jurídica, la jutgessa només pot atribuir el d'estralls a l'empresa.

En el sinistre van morir dos treballadors que van perdre la vida a les instal·lacions d'IQOXE i un veí de Torreforta que va rebre l'impacte al seu domicili d'una planxa metàl·lica de prop d'una tona de pes, que va volar prop de tres quilòmetres. L'explosió també va causar lesions a deu treballadors més i tres persones fora de l'empresa.

S'han comptabilitzat 31 perjudicats al terme de Tarragona i 17 a la Canonja, entre els quals els dos ajuntaments. En el procediment judicial s'han personat dotze acusacions particulars i dos populars. Un cop notificada la interlocutòria, les parts tenen ara deu dies per sol·licitar l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació.

L'exdirector d'IQOXE, José Luis Morlanes, acompanyant dels seus advocats, després de declarar. — ACN

La planta que va acabar explosionant (U-3100) es va construir només 12 metres al costat de la sala de control de derivats. Es tracta d'un edifici administratiu d'ús "permanent" dels treballadors, "sense cap barrera addicional efectiva i sense bunqueritzar", el que va "determinar les gravíssimes conseqüències" de l'explosió.

La jutgessa defineix l'accident com el "més greu ocorregut en una empresa química en tota Europa". També assenyala que la direcció empresarial va anar "ampliant progressivament la producció sense consideració dels requeriments de seguretat".

Manca de seguretat, causes i risc per a la població

Aquesta forma de produir requeria la desactivació dels sistemes de seguretat en els processos de producció. El sistema Triconex havia estat desactivat, almenys parcialment, i no s'havien efectuat les últimes revisions de manteniment preventiu al U-3100.

La interlocutòria posa de relleu també que els exdirectius d'IQOXE imputats van deixar de facilitar els mitjans necessaris perquès els treballadors desenvolupessin la seva activitat en les condicions adequades de seguretat i higiene. Tot plegat donaria lloc a un increment de la sinistralitat entre 2014 i 2019.

El dia de l'explosió, el 14 de gener de 2020, diferents factors van confluir a l'hora de desencadenar el sinistre. Es va modificar la fórmula d'elaboració del producte MPEG-500, amb canvi de volum i defecte del catalitzador, sense que es fes cap assaig o prova i sense que es reflectís aquest tipus de fabricació en els documents de seguretat. Sempre segons la instructora, també es van produir incidències "derivades del defecte de manteniment de la maquinària i equips".

La planta d'IQOXE a la Canonja Mar Rovira. — Mar Rovira / ACN

La deflagració va produir una "situació de greu risc per a les persones i la població", després de quedar afectat un dipòsit amb 138 tones d'òxid de propilè. Sempre segons el text, va estar "en greu i concret risc d'explotar i produir un efecte dominó amb les substàncies perilloses que estaven emmagatzemades en la pròpia indústria i en les indústries químiques adjacents".

Segons la jutgessa, tot i que l'accident presentava característiques per ser qualificat de categoria 3, no es va activar el Plaseqcat ni es van adoptar les mesures previstes. Segons consta a la interlocutòria, IQOXE no tenia pla d'autoprotecció homologat ni havia fet formació en mesures d'autoprotecció, ni es coneixien prou els protocols.

Peces separades

D'aquesta causa principal que finalitza ara la seva instrucció, s'han derivat dues peces separades més: una referida a les autoritzacions i llicències administratives d'IQOXE i una segona pels vessaments de productes químics contaminants que l'empresa hauria efectuat al mar. També s'han tramitat com a peces separades les relatives a la responsabilitat civil.