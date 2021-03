Prop de 330.000 autònoms i persones en ERTO reben l’ajut directe de la Generalitat aquest trimestre.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha destinat finalment 468,35 milions d’euros al pla d’ajuts del primer trimestre de 2021 per a professionals autònoms afectats econòmicament per la Covid-19 i per a les persones treballadores amb ingressos baixos incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o amb contracte fix-discontinu. Els beneficiaris són un total de 329.188 persones i el Govern preveu fer efectiu el pagament dels ajuts abans del proper 31 de març.



El registre per als sol·licitants d’aquests ajuts es va tancar el passat febrer i ambdues prestacions s’han treballat, respectivament, amb els agents socials al Consell Català del Treball Autònom i al Consell del Diàleg Social de Catalunya.

En la presentació dels resultats dels ajuts, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va voler subratllar que "l’ajut a les persones en ERTO és el més important de complementarietat que s’ha donat a treballadors en aquesta situació a l’Estat espanyol". "És una aposta per poder arribar al màxim de persones que estan en situació de vulnerabilitat vinculada a la crisi econòmica, social i laboral derivada de la crisi sanitària de la Covid-19", va destacar el conseller.

Ajuts al treball autònom

Un total de 187.392 persones treballadores autònomes rebran l’ajut de 2.000 euros d’aquest primer trimestre. El Departament destinarà finalment 374,78 milions d’euros a la convocatòria actual per al manteniment de l’activitat de les persones treballadores autònomes afectades per les conseqüències econòmiques de la Covid-19. Això suposa 94,78 milions d’euros més dels previstos inicialment.



A Catalunya hi ha actualment 327.771 treballadors autònoms-persones físiques, de manera que han sol·licitat i rebran la prestació el 57,17% del total.



Aquest és el quart ajut extraordinari que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atorga a les persones autònomes per a fer front a les conseqüències de la Covid-19 des de l’inici de la pandèmia. En el conjunt de les 4 convocatòries, el Govern ha donat resposta a prop de 340.000 sol·licituds i ha destinat més de 666 milions d’euros.

Ajuts per a persones treballadores en ERTO i amb contracte fix-discontinu

Es tracta d’un ajut extraordinari amb un pagament únic amb l’objectiu de complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la Covid-19.



L’ajut també s’adreça a persones amb contracte fix-discontinu perceptores de prestació extraordinària. Després de l’anunci inicial, el Govern va decidir ampliar la prestació a aquests treballadors perquè són un col·lectiu també molt afectat per la crisi ja que, habitualment, es dediquen a activitats estacionals i al sector serveis, com ara cambrers/es, monitors/es d’esquí o socorristes, entre altres exemples.



Un total de 141.796 persones rebran aquest ajut, de les que 134.494 estan incloses en un ERTO i 7.302 tenen un contracte fix-discontinu.



La proposta de l’import que s’ha acordat al Consell del Diàleg Social de Catalunya és d’un pagament únic d’entre 600 i 900 euros, en funció del temps que la persona treballadora porti en ERTO. En aquest sentit, s’han establert 4 trams:



- Fins a 3 mesos en ERTO: 600 euros

- Entre 4 i 5 mesos en ERTO: 700 euros

- Entre 6 i 7 mesos en ERTO: 800 euros

- Entre 8 i 10 mesos en ERTO: 900 euros



En total, el Departament destinarà a aquest ajut 93,57 milions d’euros.

Segons les dades del Ministeri de Treball, el mes de febrer va finalitzar a Catalunya amb 190.902 persones treballadores en un ERTO actiu. Per tant, cobraran aquest ajut directe que impulsa el Govern català un 70,45% de les persones que es troben en aquesta situació, a més de 7.302 fixos-discontinus.