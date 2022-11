Prop del 40% dels pisos en lloguer a Barcelona són de grans tenidors

El 36,1% dels pisos de lloguer habitual a Barcelona són de grans tenidors, és a dir, persones físiques o empreses amb més de deu immobles en propietat. Alhora, més de la meitat (un 51,4%) pertany a propietaris amb més de tres habitatges. Així ho indica una l’informe Estructura i concentració de la propietat d'habitatges a Barcelona. 2021, fet per l'Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona (O-HB) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Català del Sòl (Incasòl).

L'informe, que es basa en dades del 2021, estima que dels 754.326 habitatges que hi ha a Barcelona, 290.416 (38,5%) són de lloguer habitual. D'aquests últims, uns 104.500 estan en mans de grans tenidors –els quals representen el 2,1% del total de propietaris de lloguer de Barcelona–, i gairebé 149.300 són de propietaris que tenen més de tres pisos. També ha destacat que el 77,3% de grans tenidors són persones jurídiques.

Per contrapartida, els pisos de titularitat pública del parc de lloguer habitual a la ciutat només representen el 4,4%. Aquests habitatges tenen un pes elevat en els barris més perifèrics i en gran part del districte de Ciutat Vella i arriben a representar més del 20% del total d'habitatges dels barris de Can Peguera, Torre Baró, Vallbona i Baró de Viver.

Unes xifres que podrien ser encara superiors

Malgrat les estimacions, la xifra de pisos de lloguer habitual en mans de grans tenidors podria ser superior, ja que l'informe calcula els grans propietaris en funció de les propietats que tenen exclusivament a la ciutat. Per tant, podria ser que els propietaris que tenen més finques fora de la capital catalana no estiguessin sent considerats com a grans propietaris.

L'O-HB també admet que no es coneixen els vincles corporatius entre persones jurídiques, cosa que també dificulta la quantificació real de grans propietaris. Finalment, l'estudi estima que el percentatge del 36,1% de pisos de lloguer en mans de grans tenidors augmentaria fins al 37% si també es tenen en compte altres formes de lloguer no usuals, com ara els apartaments turístics.

L'Ajuntament defensa la regulació del preu de tots els lloguers

Davant aquestes dades, la regidora d'Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, ha reiterat que qualsevol normativa que afecti la regulació de preus de lloguer és "molt rellevant" per a Barcelona. Alhora, ha al·legat que aquestes dades demostren que els habitatges que es lloguen a la ciutat no estan en mans de "molts petits propietaris", segons ha recollit l'ACN. "Per tant, trenca un relat i significa també regular preus", ha afirmat.

Martín també s'ha mostrat crítica amb la proposta del ministeri espanyol d'Agenda Urbana que planteja actuar sobre grans propietaris i deixar fora els que en posseixen menys de deu habitatges. Això, ha estimat la regidora, voldria dir deixar fora més de 400.000 persones que viuen de lloguer a Barcelona (el que es calcula que poden viure en el 64% dels pisos que no són de grans propietaris). "No té cap sentit proposar una regulació de preus que no s'aplica a tots els habitatges", ha conclòs.