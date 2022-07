Prorrogades les restriccions establertes  per l'alt risc d'incendi fins divendres

El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que, després d'una reunió amb l'Infocat, s'ha decidit prorrogar les restriccions a 275 municipis on ja estaven vigents per risc màxim d'incendi fins a les 0:00 hores d'aquest divendres. S'allarguen, ha detallat, amb les mateixes condicions i zones que les actuals. "La situació segueix sent molt complicada en aquest incendi -el del Bages- i al conjunt del país", ha argumentat la decisió el titular d'Interior.

Elena ha assenyalat que la situació és "extrema" i que el més "prudent" és mantenir les restriccions davant l'acumulació de calor i la sequera, encara que les temperatures puguin baixar una mica. A més, la calor rebrotarà a finals de setmana, segons les previsions.