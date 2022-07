Protecció Civil recomana el confinament a 1.000 metres d'Aigües de Girona a Bescanó per una barreja errònia de productes

Una barreja errònia de productes a l'empresa Aigües de Girona a Bescanó (Gironès) ha obligat a confinar els treballadors a l'interior de l'empresa i a recomanar el confinament en un radi de 1.000 metres, segons ha informat Protecció Civil. L'incident ha provocat una reacció tòxica i per això s'ha activat l'alerta del pla d'emergències exteriors del sector químic (PLASEQCAT).

Protecció Civil recomana a la població que es troba a un kilòmetre que tanqui portes i finestres i apagui els sistemes de ventilació. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen per neutralitzar amb aigua el dipòsit afectat, que continua vaporitzant, i evitar la condensació del vapor a la zona.

L'empresa ha trucat al 112 a les 8.29 hores per alertar que havien barrejat dos productes durant la càrrega d'un dipòsit i s'havia produït un núvol tòxic. Un cop arribat els Bombers, han detectat la presència de clor al voltant dels dipòsits i s'ha confinat el personal de l'empresa. També s'ha recomanat el confinament, en un primer moment a 30 metres, i finalment a 1.000 metres al voltant de l'empresa. No hi ha cap persona afectada, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat quatre unitats. Els Mossos també han activitat quatre indicatius.