Protestes arreu del territori contra l'"allau" de projectes de renovables i el model

Entitats i col·lectius ecologistes s'han mobilitzat aquest diumenge arreu del territori contra l'"allau" de projectes de renovables i per demanar un canvi de model. Les protestes, coordinades per la Xarxa per la Sobirania Energètica i la Xarxa d'Entitats Catalanes per una Transició Energètica Justa, han tingut lloc a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el Pallars Jussà, Ponent, la Catalunya Central i el Penedès. Han combinat des de tractorades a marxes a peu i han tingut com a denominador comú la lectura d'un manifest on s'exigeix la derogació del decret llei 16/2019. Avancen que hi hauran més protestes en les properes setmanes. "Anem a l'una i no pararem", adverteixen.

"Aquests projectes s'han de frenar i posar solució perquè una altra manera de fer la transició energètica és possible"

Sota el lema "El territori diu Prou", la protesta arriba després de la concentració que, el cap de setmana passat, va aplegar 52 col·lectius ecologistes a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. "Aquests projectes s'han de frenar i posar solució perquè una altra manera de fer la transició energètica és possible", ha assegurat Montserrat Corberó, portaveu de la Xarxa d'Entitats Catalanes per una Transició Energètica Justa.

Al Pallars Jussà, dissabte es va dur a terme una marxa lenta, des del Coll de Comiols i amb aturades a Isona i Tremp. "Són els dos municipis més afectats, on han entrat més projectes", ha recordat el portaveu de Salvem lo Pallars, Jordi Panisello.

La protesta a la Catalunya Central ha tingut lloc a Manresa, on també es va fer una marxa lenta, des del Palau Firal de Manresa a la zona esportiva del Congost. Al Penedès hi ha hagut diverses protestes. D'una banda, a l'Anoia, s'ha fet una marxa amb una desena de punts de partida: els indrets on es projecten els parcs fotovoltaics o eòlics. En paral·lel, hi haurà protesta a Pontons (Alt Penedès).



A Ponent, segons ha explicat Josep Farran, de la Coordinadora de les Garrigues Eòlica i Solar Sostenibles, hi ha hagut una protesta aquest diumenge a la plaça de Sant Joan de Lleida on hi han participat col·lectius ecologistes de les Garrigues, l'Alt Urgell i el Segrià. Pel que fa al Camp de Tarragona, s'ha fet una tractorada a Reus i després hi haurà una concentració al camp de futbol vell de Falset. Per la seva part, a les Terres de l'Ebre s'ha convocat una protesta a l'estació d'autobusos de Gandesa, des d'on s'ha fet una marxa fins a la plaça de l'Ajuntament.

En la presentació de les mobilitzacions, la portaveu de la Xarxa per la Sobirania Energètica, Irene Gonzàlez, va recordar que la voluntat dels col·lectius "no és la de posar obstacles", sinó que el que exigeixen és "una transformació energètica planificada i amb la ciutadania al centre". Per aquesta raó exigeixen que es derogui el decret llei 16/2019 i un canvi de model on s'"escolti" el territori.