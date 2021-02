Crit d'alerta d'entitats ecologistes i locals per l'allau de projectes d'energia renovable a l'Ebre, Tarragona i Ponent

Una desena d'entitats ecologistes, plataformes locals i sindicats s'han unit aquest dimecres per fer un crit d'alerta davant l'allau de macroprojectes d'energia renovable que s'estan tramitant al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent, on ja hi ha el 65% dels 811 molins eòlics de Catalunya. Una sola comarca, la Terra Alta, concentra el 25% dels aerogeneradors.



En una roda de premsa, han anunciat que recorreran el decret del Govern sobre desenvolupament d'energies renovables que ha permès que hi hagi "centenars" de projectes en tramitació en aquestes zones. Segons han denunciat, el decret aprovat el 2019 i avalat per tots els partits menys la CUP, "va contra el territori" i dona "barra lliure" a les grans empreses.



Ecologistes de Catalunya, el Grup d'Estudi de Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec), la Denominació d'Origen (DO) de Tarragona, Terra Alta i Costers del Segre; Unió de Pagesos; la Plataforma Garrigues per una Energia Solar Sostenible; la Plataforma contra la Concentració d'Aerogeneradors de la Segarra i l'Associació de Micropobles de Catalunya han unit forces per reclamar la derogació de la normativa catalana.

Mobilitzacions diverses

De fet, en diversos territoris les mobilitzacions de rebuig contra els projectes ja són importants. Per exemple, aquest mateix dimecres a la Terra Alta s'han reprès les mobilitzacions contra la massificació energètica davant la imminent construcció de dos parcs eòlics a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca.



Davant la inacció i "falta de voluntat política" perquè el nou decret d'emergència climàtica tingués efectes retroactius per aturar aquestes centrals, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, l'Ateneu Social la Pastora, la DO Terra Alta, Unió de Pagesos i desenes de representants del món civil i econòmic de la comarca s'han concentrat aquest dimecres a les portes del Consell Comarcal per anunciar "el trencament" del front comú que es forjar l'any 2019, amb una moció unitària contra la massificació eòlica.



Aquesta mateixa setmana un grup de veïns de diversos municipis de l'Alt Empordà han impulsat la plataforma Albera Lliure de Molins (Allimo) per oposar-se als projectes eòlics que hi ha a la zona i a la resta de la comarca. En un manifest, denuncien que hi ha una "allau" de projectes per aixecar fins a una trentena d'aerogeneradors en diversos punts.