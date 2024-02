Entre la prudència i la petició de transparència, la reacció independentista al gir del PP amb els indults

El sorprenent i inesperat gir d'Alberto Núñez Feijóo sobre els indults segueix marcant la política catalana i l'estatal. L'endemà que diversos mitjans, entre els quals Público, informessin que el PP estaria obert a aprovar un indult condicionat a Carles Puigdemont i que Feijóo va estudiar l'amnistia durant 24 hores en les negociacions amb Junts per a la seva investidura, l'independentisme ha reaccionat de manera molt diferent. Entre la prudència i el silenci de Junts a la petició de "transparència" que ha fet ERC. A nivell català, els Comuns també han demanat transparència, mentre que el PSC ha criticat la "hipocresia i les mentides" del president del PP.

La reacció més esperada era la de Junts, principal receptor del cop de voltant de Feijóo, qui també hauria admès que veu "difícil" provar delictes de terrorisme en el cas de Puigdemont. Però la formació de l'expresident del Govern ha optat per no donar nous detalls, de manera que es manté la incògnita de fins a on van arribar els seus contactes amb el PP quan van parlar per negociar la hipotètica investidura de Feijóo com a president espanyol. Cal recordar que dijous, Puigdemont va enviar una carta als eurodiputats amb un enigmàtic "tot se sabrà".

En concret, en la roda de premsa posterior a l'executiva, el portaveu de Junts, Josep Rius, s'ha limitat a comentar que no tenen "res més a dir" sobre les seves trobades amb el PP. "El que havíem de dir sobre les trobades amb el PP ja ho hem dit. Si hem d'afegir alguna cosa, ja l'afegirem", ha insistit. El també vicepresident del partit, ha afegit que "no funcionem en base a pressions externes. Els nervis d'altres partits no ens afecten de cap manera. Tenim agenda pròpia a Madrid, i l'aplicarem peti qui peti". I ha insistit en negociar una llei d'amnistia "integral" i que tingui una aplicació "immediata".

Pel que fa a ERC, la portaveu republicana, Raquel Sans, ha demanat "transparència" sobre les negociacions de l'estiu entre PP i Junts per explorar una investidura de Feijóo i nous indults als independentistes. Durant la roda de premsa posterior a l'executiva del partit, Sans ha insistit que és "important i interessant" conèixer el detall d'aquestes converses. ERC veu important saber "què es va posar damunt la taula" en aquells contactes, si bé la formació considera que el suposat gir del PP sobre els indults és una manera de posar "pals a les rodes" a l'aprovació de l'amnistia.

PSC i Comuns critiquen les "mentides" del líder del PP

També PSC i els Comuns han reaccionat al moviment de Feijóo sobre els indults i els dos partits han coincidit a atacar el que consideren "mentides" del líder del PP. Els socialistes catalans han denunciat la "hipocresia i les mentides que és capaç de dir" Feijóo. La seva portaveu, Èlia Tortolero, ha afegit que "en política s'ha de ser seriós i molt rigorós, no es pot dir una cosa quan tenim les portes tancades i una altra quan les obrim, s'ha de dir en públic el mateix que quan estem reunits", ha subratllat. En aquesta mateixa línia, ha acusat els populars de "negociar indults en secret i amnisties durant 24 hores" mentre, simultàniament, feien "discursos incendiaris davant els micròfons".

Com ERC, els comuns també demanen "transparència" al PP sobre les negociacions mantingudes amb Junts i el PNB per investir Feijóo. El portaveu de la formació, Joan Mena, ha remarcat que "no pot ser que un partit que aspira a governar al conjunt de l'Estat es dediqui a dir mentides, i no a cometre un exercici de transparència a l'hora d'explicar què és el que va demanar i proposar", tant a Junts com al PNB.

Seguint el fil, Mena ha dit que "estaria molt bé" també que el PNB expliqués quines van ser les propostes dels populars. Des de Catalunya En Comú apunten que les declaracions de Feijóo responen a la "por" que Puigdemont filtri el contingut de les negociacions i ha acusat els populars de ser un partit "cínic" i "hipòcrita".