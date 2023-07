El PSC arrasa a Catalunya i contribueix a la resistència de Sánchez, que depèn d'ERC i Junts per seguir a la Moncloa

Pedro Sánchez necessitava un triomf incontestable del PSC a Catalunya, que Sumar En Comú Podem no s'enfonsés i que el PP creixés menys del que pronosticaven les enquestes per tenir opcions de continuar a la Moncloa. La triple carambola s'ha produït en aquestes eleccions generals, però això no garanteix la reedició del govern de coalició a l'Estat, perquè a Sánchez li cal algun tipus de suport d'ERC i Junts per Catalunya -a banda del de Bildu i PNB- per superar la suma de diputats de PP i Vox i, per tant, mantenir el càrrec. Catalunya, en qualsevol cas, ha estat clau per modificar l'escenari que marcaven la majoria de les enquestes.

L'independentisme s'ha enfonsat i ha passat d'un total de 23 diputats al Congrés a 14

Paral·lelament, l'independentisme s'ha enfonsat, perdent 9 dels 23 diputats al Congrés que tenia, deixant-se 15 punts de suport, amb ERC tot just com a quarta opció més vots -i Junts, cinquena- i amb la CUP convertint-se en una força extraparlamentària.

La desmobilització en aquest espai que ja es va deixar veure als comicis municipals del 28 de maig s'ha intensificat en una Catalunya que amb el 65% ha registrat una de les participacions més baixes de la seva història en unes eleccions generals, quatre punts inferior a la de novembre del 2019. Finalment, la dreta i l'extrema dreta espanyolista han avançat menys del que preveien els sondejos i entre PP i Vox sumen tot just 8 diputats, només dos més dels que tenien fins ara si hi afegim Ciutadans.

Entre PSC i Sumar En Comú Podem han aglutinat més de la meitat dels diputats al Congrés que s'escullen a Catalunya, amb 26 de 48, resultat del fort creixement dels socialistes -que passen de 12 a 19 representants- i que els Comuns han pogut mantenir els set escons obtinguts quatre anys enrere.



La resistència de la candidatura liderada per Aina Vidal, a més a més, li ha permès ser la segona força més votada en el conjunt de Catalunya, per davant de PP, ERC i Junts, tot i que empata a set diputats amb les dues formacions independentistes. Sembla evident que hi ha hagut un clar efecte vot útil i electors tradicionalment sobiranistes s'han decantat aquesta vegada pel PSC o Sumar per evitar un govern de PP i Vox.

Tota Catalunya es tenyeix de vermell

Que el triomf del PSC ha estat rotund es resumeix en dues dades: gairebé ha triplicat en suport la segona força més votada i s'ha imposat a les quatre províncies, fins i tot a Girona, la demarcació on major era l'hegemonia independentista. Fa quatre anys només ho havia aconseguit a Barcelona, mentre que ERC va guanyar a Girona, Lleida i Tarragona.

Des del 2008 que el PSC no s'imposava en unes eleccions generals a Catalunya, aquest 23-J ha guanyat 400.000 vots

La candidatura liderada per la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha aconseguit el seu millor resultat des del 2008, justament la darrera vegada que s'havia imposat en uns comicis generals a Catalunya -en la que era la seva desena victòria consecutiva en unes eleccions d'aquest tipus-. En aquella ocasió, però, va elevar-se als 25 escons i 45,4% dels vots, xifres clarament superiors a les d'aquest 23-J, en què s'ha enfilat als 19 escons i el 34,5% dels sufragis. En tot cas, ha avançat 14 punts de suport i 400.000 vots amb relació al 2019, arribant a un total de quasi 1,2 milions.

Els socialistes han sumat 13 diputats a Barcelona -on han obtingut el màxim nivell de suport, amb gairebé el 36% dels sufragis-, 2 a Tarragona, 2 a Lleida i 2 a Girona. Sumar En Comú Podem clava les dades del 2019, amb 5 diputats a Barcelona i aconseguint mantenir tant el de Girona com el de Tarragona. En el seu cas, però, no ha captat més electors, ja que ha perdut prop de 60.000 vots i mig punt de suport.

Pel que fa a les forces independentistes, tant ERC com Junts obtenen representants a totes les demarcacions catalanes, però els republicans perden un dels dos que tenien a Lleida, Tarragona i Girona i se'n deixen tres a Barcelona. Si a les municipals del 28-M ERC va deixar-se 300.000 vots, aquest 23-J la davallada encara és més important i les pèrdues superen les 400.000 paperetes. En tot cas, l'aritmètica parlamentària pot permetre al partit d'Oriol Junqueras, Gabriel Rufián i Pere Aragonès jugar un paper clau al Congrés, el mateix que li passa a Junts.

Les tres forces independentistes perden 700.000 vots

El partit de Carles Puigdemont i Laura Borràs perd un escó a Barcelona, però conserva els dos de Girona i el que ja tenia tant a Lleida com a Tarragona. Aguanta millor que Esquerra, però la candidatura liderada per Míriam Nogueras, baixa prop de 150.000 sufragis i es queda en l'11,2% dels vots, 2,5 menys dels que tenia. La CUP s'ha estavellat a les urnes i tot just ha captat 100.000 paperetes, unes 150.000 menys que el 2019, i amb el 2,8% dels vots es queda fora del Congrés.

El PP ha aconseguit ser la tercera força més votada -supera Esquerra en poc més de 5.000 sufragis-, només per darrere de PSC i Comuns, però obté un escó menys que ERC i Junts per la seva menor implantació territorial. El partit de dretes, però, queda a la franja baixa del que li marcaven les enquestes i el creixement -de 2 a 6 diputats i del 7,4% al 13,3% dels vots- és menor del que contemplava. Finalment, Vox no capitalitza la desaparició de Cs i tot just ha guanyat 1,5 punts de suport i uns 25.000 vots que no li han permès obtenir un tercer diputat.