El PSC podria guanyar les eleccions en una dura pugna amb ERC, segons l'enquesta del CIS

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) augura que el PSC podria obtenir entre 30 i 35 escons a les eleccions catalanes i superar ERC, que n'obtindria entre 31 i 33, i Junts per Catalunya, que es quedaria amb entre 20 i 27. És la primera vegada que l'ens apunta que el PSC es podria imposar en els comicis. Segons l'enquesta preelectoral que ha fet pública aquest dijous, Ciutadans passaria de guanyar les eleccions el 2017 a ser quarta força del Parlament amb entre 13 i 15 escons. Darrere seu hi hauria En Comú Podem, amb entre 9 i 12 escons, la CUP amb entre 8 i 11 escons, i el PP, amb 7. Vox entraria amb força a la cambra catalana amb entre 6 i 10 escons i podria superar el PP. L'enquesta no augura cap representant ni per al PDeCAT ni per al Partit Nacionalista de Catalunya (PNC).

ERC, JxCat i la CUP es quedarien en una forquilla d'entre 59 i 71 diputats i es podria perdre la majoria independentista al Parlament (68)

El sondeig arriba en ple embolic judicial per decidir la data de les eleccions, després que el Govern ajornés la convocatòria al 30 de maig però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la mantingui, de moment, al 14 de febrer, després d'estimar les mesures cautelars de diversos recursos que s'hi van presentar. Aquest dijous el Govern ha presentat al·legacions a la resolució judicial i ha començat el compte enrere perquè el tribunal en dicti la data definitiva.



Pel que fa al sondeig, el PSC també lidera tant el vot directe (11,8%) com l'estimació de vot (23,9%) que el CIS fa després de cuinar les dades. Són tres punts més que ERC (9,8% de vot directe i 20,6 d'estimació de vot) i gairebé el doble que JxCat (6,5% de vot directe i 12,5% d'estimació).



Ciutadans (3,1% de vot directe i 9,6% d'estimació) ocupa la quarta posició en escons, però queda per darrere d'En Comú Podem (3,2% de vot directe i 9,7% d'estimació) en intenció de vot. Vox (1,6% de vot directe però 6,6% d'estimació) supera el PP (1,8% de vot directe i 5,8% d'estimació). La CUP es queda amb el 3,2% de vot directe i 6% d'estimació.

La majoria independentista, en perill

Segons el CIS, les formacions independentistes (ERC, JxCat i la CUP) es quedarien en una forquilla d'entre 59 i 71 diputats, i per tant es podria perdre la majoria independentista al Parlament (68). Actualment les tres formacions sumen 70 diputats. Aquesta estimació també es reflecteix en el percentatge de vot. Segons el sondeig, les forces independentistes (ERC, JxCat, CUP i PDeCAT) no superarien el 50% dels sufragis i es quedarien en un 39,8%.