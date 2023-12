El PSC guanyaria les eleccions a Barcelona, segons el primer baròmetre municipal de l'era Collboni

El PSC guanyaria les eleccions municipals a Barcelona si es fessin ara mateix, segons el Baròmetre de desembre de 2023, el segon de l'any i el primer de l'era de Jaume Collboni com a alcalde de la ciutat. L'enquesta dona als socialistes el 13,5% d'intenció directa de vot a les eleccions municipals, dos punts per sobre de Barcelona en Comú, amb l'11,5%. Ja a més distància trobem ERC amb el 8,2% d'intenció de vot i Trias per Barcelona - Junts amb el 7,5%. Tant la CUP com el PP sumen el 2,5% de vot, mentre que Vox es queda en el 0,8%-

D'altra banda, el Baròmetre confirma una millora de la valoració de la gestió municipal: sis de cada deu ciutadans l'aproven, la xifra més alta des de juny del 2020. En concret, el 45,1% dels barcelonins la considera bona o molt bona, el que són deu punts més que ara fa un any. D'altra banda, el 14,9% la considera normal mentre els crítics representen el 31,9% dels enquestats, quan fa un any superaven el 50%.

D'aquesta manera, els ciutadans que tenen una opinió positiva superen els que la tenen negativa, amb el saldo positiu més alt des de juny de 2018. A més, l'Ajuntament de Barcelona torna a ser una vegada més la institució més ben valorada pels enquestats, amb una distància significativa davant la Generalitat i el Govern espanyol.

Pel que fa a la valoració dels polítics, l'alcalde Jaume Collboni aprova amb un 5,1 de mitjana, millorant la seva valoració en mig punt respecte al juny, i amb un grau de coneixement del 85,1%. És la primera vegada que la figura del batlle aprova des del juny de 2019. Tot i això, el líder polític municipal més ben valorat és Ernest Maragall (ERC) amb un 5,3, desplaçant d'aquesta posició Xavier Trias (Junts) que registra un 5,2. Per la seva banda, Ada Colau (BComú) obté un 4,3, Daniel Sirera (PP) un 3,2 i Gonzalo de Oro-Pulido (Vox), un 2.

Els problemes de la ciutat

La inseguretat es manté com la principal problemàtica percebuda per la ciutadania: l'esmenten el 27,7% de les persones entrevistades. L'accés a l'habitatge ocupa el segon lloc entre les preocupacions dels barcelonins amb l'11,7% de les respostes i confirma la tendència a l'alça iniciada en l'anterior baròmetre. D'altra banda, el baròmetre mostra una reducció del nombre de barcelonins que consideren la neteja un problema amb un 9,7% de les mencions, quan ara fa un any eren el 15,8%, i se situa com a tercer problema.