PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP reediten el cordó sanitari per "aïllar" la ultradreta al Parlament

PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP han reeditat aquest dimecres l'acord per posar un "cordó sanitari" i "aïllar" Vox i Aliança Catalana al Parlament. En la línia del que ja van pactar durant la campanya electoral, els cinc partits es comprometen a no acceptar "ni per acció ni omissió" els vots de l'extrema dreta per a una eventual investidura. Així mateix, es conjuren per evitar que prosperin les seves iniciatives i impedir, sempre que es pugui, que tinguin presència en nomenaments i òrgans de la cambra catalana.

L'objectiu és combatre els "discursos d'odi" tant de Vox com d'Aliança Catalana, que després del 12-M ha irromput al Parlament amb dos diputats. L'acord però no detalla possibles sancions a diputats per discursos d'odi.

Per al diputat del PSC Ferran Pedret, l'acord suposa establir un "cordó sanitari" contra els partits d'extrema dreta i un compromís per intentar "aïllar" aquestes formacions "en allò que és possible". Així mateix, ha marcat com a objectiu "combatre els seus discursos i polítiques". Tot i admetre que cap de les estratègies contra l'extrema dreta ha demostrat grans èxits, ha defensat que no es pot deixar de combatre aquestes idees.

"No permetrem que ningú tapi el seu racisme i xenofòbia amb la seva senyera"

La diputada de Junts Judith Toronjo ha fet referència al "pacte antifeixista" com una continuïtat de l'acord de la passada legislatura contra Vox. I ha posat l'accent en el fet que estigui subscrit per gairebé el 80% dels diputats del Parlament. "Ho hem fet sempre des de Junts, hi vam ser, hi som i hi seguirem sent", ha afegit.

Per part d'ERC, la diputada Najat Driouech ha defensat que "no hi ha una extrema dreta bona i una de dolenta". "No permetrem que ningú tapi el seu racisme i xenofòbia amb la seva senyera. Denunciem els discursos d'odi de tots els partits d'extrema dreta", ha afegit en referència al partit d'Aliança Catalana liderat per Sílvia Orriols.

En la mateixa línia, el diputat dels comuns Andrés García ha posat en valor el compromís per "barrar el pas al racisme i al feixisme". "A l'extrema dreta ni aigua, ni en català ni en castellà", ha proclamat.

Per a la diputada de la CUP Laure Vega, el "problema" de l'extrema dreta existirà mentre hi hagi una "societat desigual" i s'ha referit a l'acord d'aquest dimecres com "un petit pas d'una lluita que ha d'anar molt més enllà".

Com aïllar l'extrema dreta

El contingut de l'acord estableix que no es donarà suport a cap candidatura de l'extrema dreta als òrgans de govern del Parlament, tant a la Mesa com a les meses de les comissions i els grups de treball. També es comprometen a evitar "sempre que sigui possible" la presència de les formacions d'extrema dreta en els nomenaments que fa el Parlament, com per exemple, els senadors de designació autonòmica.

L'acord no parla de possibles sancions als diputats que facin discursos d'odi

Els signants del pacte també es conjuren per "no normalitzar ni legitimar" l'acció política d'aquests partits i especifica que evitaran que prosperin les seves iniciatives, no n'impulsaran de conjuntes i no se'ls convocarà quan realitzin trobades de treball entre els grups parlamentaris.

El text també estableix que des de la presidència del Parlament i de les comissions s'ha d'actuar per "impedir que els discursos dels diputats de la ultra dreta criminalitzin la immigració". Tot i així, l'acord no parla de possibles sancions i preguntats per aquesta qüestió s'han remès a la comissió del reglament que, segons la diputada d'ERC Najat Driouech, és "el lloc on toca".

El document signat referma el compromís feminista i antiracista del Parlament. I estableix que cada grup nomenarà un diputat o diputada per fer seguiment de l'acord.