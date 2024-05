PSC, Junts i ERC encaren la recta final cap al 12M amb encreuament de retrets en una pugna aferrissada contra les enquestes

Els partits catalans han encarat aquest dilluns la recta final cap a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge, 12 de maig. I ho han fet amb els últims sondejos publicables sobre la taula que confirmen el lideratge socialista en la primera posició, i un independentisme al qual li costa sumar la majoria absoluta però que va a totes per intentar recuperar-la, ja que el nivell d'indecisos és encara molt alt i qualsevol escó pot dependre d'un grapat de vots i decantar les opcions per formar Govern. Una cursa contra-rellotge que ha propiciat aquest dilluns una crua pugna plena de retrets.

Illa (PSC): "Si ja la tenien ara la majoria independentista, per què han convocat eleccions?"

El primer a disparar ha estat el candidat socialista, Salvador Illa, que ha criticat que ara l'independentisme busqui sumar majoria per bloquejar el seu accés a la presidència de la Generalitat. "Si ja la tenien ara, per què han convocat eleccions?". El candidat del PSC ha carregat contra un Govern d'ERC i Junts que "faria més del mateix", ha dit en una trobada amb la premsa organitzada per l'agència EFE. Illa ha apostat per un Executiu de coalició amb ERC i els comuns que ha definit com a "una fórmula possible".

El més important és "prioritzar els serveis públics" ha assegurat el candidat socialista. També sobre pactes, Illa insisteix que no veu possible un acord amb Junts per a la investidura perquè Carles Puigdemont "està als antípodes" del seu projecte polític. Illa ha assegurat que els membres del seu Consell Executiu serien "persones molt qualificades a cadascuna de les matèries".

Aragonès reparteix contra el PSC i Junts

Tampoc no s'ha quedat curt en els seus retrets el candidat d'ERC, Pere Aragonès, que ha repartit igual contra el PSC i contra Junts. Aragonès ha dit que és una "falta de respecte" que els candidats de PSC i Junts, Salvador Illa i Carles Puigdemont, es "reparteixin les cadires" ja abans de la cita electoral. Com Salvador Illa, també a la roda de premsa a l'agència EFE, Aragonès ha assegurat que el líder socialista està "desorientat" perquè ja ha dit que vol governar en solitari, o amb un govern d'esquerres o fins i tot amb Junts. Alhora, el president del Govern i candidat a la reelecció ha afirmat que Puigdemont té "por" a confrontar propostes amb ell.

Aragonès (ERC): Els socialistes "han abandonat" el català en campanya, i ha augurat que també ho faran si presideixen la Generalitat

Aragonès ha reiterat els tres eixos centrals d'ERC per pactar després del 12-M: referèndum acordat, finançament singular, reforç de l'estat del benestar i la llengua. El republicà ha insistit en les crítiques contra PSC i Junts. El cap de llista d'ERC afirma que els socialistes "han abandonat" el català en campanya, i ha augurat que també ho faran si presideixen la Generalitat. El candidat d'ERC també ha acusat Junts de no haver situat mai la política lingüística com a "prioritat" quan ha governat.

Comuns Sumar acusa el PSC i ERC d'agenda anticlimàtica

Comuns Sumar també ha entrat en el encreuament de retrets i més enllà de rebutjar qualsevol acord amb Junts, també ha centrat les crítiques en el PSC i ERC. A qui, tot i plantejar la necessitat d'un acord de Govern d'esquerres amb els dos partits, ha criticat per la defensa de polítiques que els comuns consideren anticlimàtiques.

La candidata, Jéssica Albiach, ha assegurat que si els comuns formen part del proper Govern "per descomptat que no tirarà endavant" el projecte que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès. En un col·loqui organitzat per El Periódico, ha defensat un tripartit d'esquerres amb el PSC i ERC com "l'única fórmula que suma", però ha advertit que no avalaran que es faci el complex de lleure que volen els socialistes. Tot i que ha admès les dificultats per encarrilar un acord entre el PSC i ERC, Albiach ha recordat que socialistes i republicans ja governen a nombrosos ajuntaments i diputacions.

Albiach ha cusat Esquerra d'haver "acceptat acríticament" les demandes del PSC en infraestructures, com permetre el Hard Rock o perllongar l'autopista orbital B-40 al Vallès Occidental. I ha advertit que el "casino més gran d'Europa" que es vol construir a Salou i Vila-seca, al costat de Port Aventura, "consumiria tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants" en plena "pitjor sequera de la història" i comportaria precarietat, ludopatia, inseguretat, delinqüència, màfies i blanqueig de capitals, segons Albiach.

El PP acusa els socialistes d'entreguisme a Puigdemont

Quant al PP, la designada per posar al centre del debat les crítiques dels populars, concentrades en els socialistes, ha estat la cap de llista de la candidatura del PP a les eleccions europees, Dolors Montserrat. L'actual eurodiputada ha assegurat, durant una visita al Mercat del Carmel de Barcelona, que tant Salvador Illa com Pedro Sánchez "han mentit" els espanyols. "Ens van dir que no hi hauria ni amnistia, ni indults, ni reforma del Codi Penal, i tots sabem el que ha passat", ha carregat.

Montserrat (PP): "Els socialistes diuen unes coses en campanya i després fan una altra cosa. Tenen el seu vot entregat a Puigdemont"

"Diuen unes coses en campanya i després fan una altra cosa. Tenen el seu vot entregat a Puigdemont", ha assenyalat. Montserrat no ha volgut entrar en possibilitats de pactes i ha instat a deixar "que els ciutadans decideixin qui vol que els governi", però ha advertit que "nosaltres no trairem els nostres votants".

Junts i la CUP se centren en propostes per al Govern

En el cas de Junts i la CUP, han destinat la jornada a presentar alguns temes sectorials. El cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, ha desgranat les propostes de la seva formació per al 'Bon Govern' que passen per una "reforma profunda" de l'administració per superar el que ha descrit com una "teranyina paralitzant de normes, reglaments absurds" , sovint inútils i generalment inhibidors de l'activitat". Es tracta, segons Puigdemont, de fer un "reset" i "passar d'una administració que crea problemes i obstacles" a una que "faciliti la vida de les empreses, autònoms i famílies" des de la "col·laboració", perquè "a l'economia catalana no li espanta el procés, li espanten els papers”.

Les receptes de Junts per millorar i agilitzar l'administració són una "simplificació administrativa", la "finestreta única real", un "silenci administratiu positiu" per als ciutadans i les empreses, una "ampliació de les declaracions responsables", i una "digitalització" real i efectiva".

Estrada (CUP): "Al PSC i a Junts de'ls hauria de caure la cara de vergonya amb les polítiques que estan fent en contra de la gent"

I la CUP ha proposat garantir un habitatge públic per a totes les persones d'entre 21 i 35 anys que ho necessitin. Aquesta és la mesura estrella del 'Pla Independiza't', que els anticapitalistes ha presentat aquest dilluns, centrat en temes d'habitatge. La cap de llista, Laia Estrada, ha explicat que és un pla que es desplegaria progressivament i que començaria amb l'expropiació dels prop de 35.000 pisos buits en mans de grans tenidors. Tot i que els retrets a la resta de partits no han faltat. La CUP ha demanat "valentia" a ERC en matèria d'habitatge i ha carregat contra el PSC i Junts. "Se'ls hauria de caure la cara de vergonya amb les polítiques que estan fent en contra de la gent", ha dit Estrada.