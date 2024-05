Illa manté la distància amb Puigdemont, però necessitarà un difícil tripartit d'esquerres per governar, segons el CIS

Salvador Illa guanyaria les eleccions catalanes del 12 de maig amb entre un 29,8% i un 33,2% dels vots, segons el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), d'acord amb l'enquesta, podria governar en un tripartit d'esquerres amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Comuns-Sumar, tot i que, ara com ara, es tracta d'un acord difícil.

És, encara, política ficció pensar en un eventual pacte entre Pere Aragonès, actual president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, i Illa. Els dos candidats treballen en la darrera setmana de campanya electoral, però l'últim sondeig del CIS abans del 12 de maig mostra uns números que podrien obligar ambdós candidats a parlar.

Amb al voltant del 30% dels vots, Illa consolidaria i, fins i tot, eixamplaria el seu avantatge respecte a Aragonès i Carles Puigdemont. Junts per Catalunya seria la segona llista més votada, amb entre un 15,4% i un 18,1% del suport electoral, mentre que ERC cauria a la tercera posició, amb entre un 15,2% i un 17,9%. Així, el CIS dibuixa pràcticament un empat entre les dues principals formacions independentistes, encara que a molta distància del PSC d'Illa.

El Partit Popular d'Alejandro Fernández es posaria per davant de Vox i se situaria com a quarta formació a Catalunya. Obtindria entre el 9,6% i l'11,9% dels vots. El partit d'extrema dreta, la candidatura de la qual encapçala Ignacio Garriga, es mouria en una forquilla d'entre el 5,8% i el 7,5%.

Comuns-Sumar i Jéssica Albiach es quedarien amb entre un 5% i un 6,7% dels vots. El CIS també dibuixa un empat tècnic entre la CUP i Aliança Catalana, el nou partit d'extrema dreta independentista, que irrompria en el Parlament de Catalunya el 12M. La CUP aconseguiria entre un 3,2% i un 4,6% del suport, mentre que el partit de Sílvia Orriols ballaria entre el 3% i el 4,4%.

Ni Ciutadans ni Alhora, el partit de Jordi Graupera i Clara Ponsatí, arribarien al mínim per assolir representació. En el més optimista dels casos, la formació taronja amb prou feines arribaria a l'1% dels vots. Desapareixeria, per tant, de la política autonòmica catalana. En el cas d'Alhora, es mouria en una forquilla d'entre el 0,6% i l'1,3%. La barrera electoral per assolir representació és de, mínim, un 3% dels vots en les diverses circumscripcions.

Segons l'enquesta, això sí, un 24,9% dels catalans encara no ha decidit el sentit del seu vot, de manera que els últims dies de campanya podrien ser crucials.

Repetició electoral?

El CIS no descarta ni de bon tros l'escenari de repetició electoral, un fantasma que es va eixamplant a mesura que corren els dies. Amb un bloc independentista al qual les enquestes no donen la seguretat d'arribar a sumar —la del CIS no li dona majoria—, Pere Aragonès podria tenir la clau d'aquest tripartit d'esquerres amb Illa i Comuns-Sumar. En les seves últimes declaracions, ha evitat tancar la porta de forma gaire contundent, encara que ha acusat Illa d'estar "desorientat".

Ho ha fet en una roda de premsa organitzada per l'Agencia EFE, en la qual ha respost preguntes sobre un possible pacte postelectoral amb el PSC, després que, minuts abans, Illa hagués assegurat que veu possible governar en solitari i, també, amb ERC i Comuns.

Aragonès ha criticat que Illa parli de governs a diverses bandes i ha rebutjat participar de les càbales: "Nosaltres no entrarem en aquest joc de dónde está la bolita". En tot cas, le candidat d'ERC, que podria ser clau per investir Illa o Puigdemont, ha evitat triar entre l'un i l'altre. Segons ha dit, només contempla l'escenari de la reelecció.