L'habitatge i el model de país guanyen pes a una setmana del 12-M

Darrer diumenge de campanya per a les eleccions al Parlament del dia 12 i crides cada cop més constants per captar vots, reforçar les pròpies posicions, garantir-se la victòria o, com a mínim, aconseguir influència per condicionar el futur Govern. A grans trets així es podria resumir l'esperit dels actes de les darreres hores, en què qüestions com l'habitatge i les infraestructures o model de país han guanyat pes.

Seguint la tònica habitual dels dies previs, el PSC ha acaparat gran part de l'atenció i de les crítiques de la resta, un fet lògic si tenim en compte que la formació que lidera Salvador Illa encapçala totes les enquestes. Ser la primera força a les urnes, però, no necessàriament li ha de garantir la presidència al candidat socialista, que per això des de Girona ha reclamat "un vot directe al PSC" per "evitar caramboles" i arribar al Palau de la Generalitat.

ERC ha celebrat el seu acte al districte de Gràcia de Barcelona, on el seu cap de llista i aspirant a la reelecció, Pere Aragonès, ha demanat concentrar el vot progressista en la seva formació, amb l'argument, que són "l'únic partit d'esquerres amb opció de presidir el Govern". En el míting del Jovent Republicà -l'organització juvenil d'ERC- Aragonès ha apel·lat la gent progressista i d'esquerres del país a "assegurar la victòria" i aconseguir una "màxima mobilització" el 12-M.

Aragonès: "Som l'únic partit d'esquerres amb opció de presidir el Govern"

El cap de llista d'ERC ha negat que el PSC sigui d'esquerres, i ha argumentat que els de Salvador Illa representen les polítiques "més conservadores" de tota la història dels socialistes. Aragonès ha apuntat que no pot ser d'esquerres qui ataca la immersió lingüística, critica les polítiques feministes, s'oposa a regular el lloguer de temporada, o qui es vol "carregar" la Ricarda [amb la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat] i el territori amb el Quart Cinturó.

El PSC ha congregat unes 500 persones al Palau de Congressos de Girona, en un míting en què Illa ha estat acompanyat de la cap de llista a la demarcació, Sílvia Paneque, i de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, qui ja havia participat als actes de Lleida i Tarragona. Com Aragonès, Illa també ha demanat concentrar el vot en el seu partit, en el seu cas perquè "no vull fer cap carambola, anem directes al Govern". I ha afegit que tot el que no sigui un vot al PSC és "votar bloqueig, embolic i més del mateix".

Illa ha reivindicat el PSC com la candidatura de la "credibilitat, estabilitat i factibilitat". Precisament ha recriminat a ERC que no sigui "creïble". "Per què en deu anys no han aplicat les polítiques de defensa del català que ara proposen? Per què no han fet res per millorar el finançament que ara diuen que resoldran? Per què no han pres decisions sobre infraestructures?", ha relatat.

Puigdemont: "És el moment de reaccionar"

També Carles Puigdemont s'ha envoltat aquest diumenge de les joventuts del seu partit, en aquest de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i des d'Argelers ha manifestat que "els problemes complexos demanen solucions complexes. No existeixen les solucions fàcils i nosaltres som els de les solucions complexes". Un dia més, ha intentat rivalitzar amb Illa: "És el moment de reaccionar, no d'aquí a quatre anys quan algú s'adoni que es va equivocar de vot". O aquell que s'ha quedat a casa perquè està tip".

I ha posat l'exemple de la llengua catalana, assenyalant explícitament el candidat socialista. "Algú que menysprea ostensiblement la identitat de la gent de Lleida i el Baix Llobregat, menyspreant la llengua, pot garantir un futur per la gent d'aquest país?", ha preguntat. I ha pujat de to: "Ja ens estan ensenyant les credencials. Què cal? Que ens facin un dibuix del que li passarà a la llengua catalana?".

El PP ha desembarcat aquest diumenge a Salou, on el 2017 Ciutadans va arrasar amb més del 40% dels vots i, per tant, la formació entén que pot ser un territori sensible a l'espanyolisme de dretes. El president estatal del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha atacat els socialistes assegurant que per a ells Catalunya és "una moneda de canvi; jo et dono la Generalitat i tu em deixes governar a la Moncloa". I ha afegit que "el vot del PSC anirà als independentistes". Al seu torn, el cap de llista, Alejandro Fernández, ha defensat projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport o la B-40 i ha titllat de "turismofòbia" el fet d'oposar-s'hi. "Com volen que la gent es guanyi la vida aquests ecopijos", ha preguntat.

Els comuns volen un impost contra l'especulació

A pocs quilòmetres de distància, a la ciutat de Tarragona, ha fet el seu míting Comuns Sumar, amb la participació de la cap de llista, Jéssica Albiach, la número u per Tarragona, Yolanda López, i la vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz. Albiach ha proclamat que "només hi haurà Govern amb el vot dels comuns si l'habitatge és una prioritat". I ha reclamat que es regulin els lloguers de temporada, que es creï un impost contra l'especulació immobiliària -en concret un tribut als immobles que no es destinin a ser la residència del comprador- i s'intensifiqui la construcció de pisos de lloguer públic.

Díaz ha atacat el PSC pel seu suport al Hard Rock, que veu com una "proposta fallida" i s'ha preguntat "quina esperança" transmet "dir a la ciutadania de Tarragona que per pal·liar la situació de desocupació la proposta que es fa és un macrocasino que ja es va rebutjar a Madrid". "És mirar al passat" i no té en compte la salut mental de la ciutadania, ha deplorat. "Jugar amb la ciutadania és un risc", ha conclòs.

Finalment, la CUP ha fet campanya a Sabadell, en un acte en què la número u, Laia Estrada, ha insistit en definir Illa com un "negacionista climàtic". I ha afegit que el pitjor, "no és que tinguem el PSC més espanyolista i de dretes" de la història, és que Junts i ERC aposten per "el mateix model", un model "depredador" que "gestiona els recursos al servei d'una minoria que no deixa d'enriquir-se". Estrada s'ha preguntat quin és l'objectiu del Hard Rock, de l'ampliació de l'aeroport o del Quart Cinturó: "Aquesta no és l'aposta per a la majoria de la població, és el desig de la patronal".