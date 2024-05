La campanya puja d'intensitat amb Illa i el PSC com a epicentres dels atacs de la resta

Darrer cap de setmana de la campanya per a les eleccions al Parlament del dia 12 i això ha suposat que aquest dissabte alguns dels partits hagin fet els seus actes centrals, com Junts -que ha congregat unes 3.000 persones a Argelers- o el PP -que n'ha reunit una xifra similar a Badalona-. Quan resten tot just vuit dies per passar per les urnes, els missatges busquen sobretot mobilitzar el propi electorat, desmobilitzar el del rival i, si és possible, captar vot fronterer. I com que les enquestes situen el PSC en primera posició -amb un avantatge més o menys clar- és lògic que la formació i el seu líder, Salvador Illa, concentrin bona part dels atacs de la resta.

La jornada de dissabte també ha estat marcada pel desembarcament dels dirigents estatals de PSOE i PP, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, i pels intents de la CUP i els Comuns de marcar agenda clarament d'esquerres, per contraposar-les als grans partits -sobretot a Junts i al PSC, amb models de país molt similars-. La campanya, en resum, guanya en intensitat a mesura que s'apropa la votació.

El PSC ha congregat unes 2.000 persones a Montmeló (Vallès Oriental), en un míting protagonitzat per Illa i Pedro Sánchez. Illa s'ha compromès a impulsar una llei de barris per "transformar i actualitzar" municipis i ciutats, amb una inversió de 800 milions en quatre anys per renovar 100 barris.



Alhora, el primer secretari del PSC ha fet una crida a evitar "caure en provocacions", si bé va ser el membre de la seva candidatura i dirigent d'UGT, Matías Carnero, qui divendres va incendiar la campanya en manifestar que Puigdemont "va anar plorat en un maleter" cap a Brussel·les i va afegir que no sabia si hi havia anat "cagat i pixat". Les seves paraules van provocar una allau de crítiques i van obligar la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, a demanar disculpes.

Sánchez, que ha participat en el seu segon acte de campanya després d'estrenar-se dijous a Sant Boi, ha fet una crida a votar Illa per aconseguir "una victòria àmplia" que garanteixi "estabilitat i prosperitat" a Catalunya. "Dos presidents de dretes a la Moncloa i al Palau de la Generalitat van portar Catalunya a la fallida i dos presidents socialistes serem els que la farem avançar", ha afegit.

A Badalona, Feijóo ha atacat sobretot Sánchez afirmant que als socialistes "no els interessa la convivència". I ha tornat a acusar Sánchez de voler "un país a la seva mesura" i "assenyalar" jutges o periodistes. També ha afegit que el PSC és "part del Procés", un argument que comparteix el candidat del partit pel 12-F, Alejandro Fernández.

El polític tarragoní ha rebut aquest dissabte el suport d'Alejo Vidal-Quadras, un dels seus predecessors com a president del PP a Catalunya. Posteriorment va trencar amb el partit i va ser un dels fundadors de Vox, per recentment tornar-se a apropar al PP, sense deixar enrere els seus plantejament equiparables als de l'extrema dreta.

Aragonès juga a casa

El cap de llista d'ERC i president del Govern, Pere Aragonès, ha jugat a casa aquest dissabte al migdia, ja que la formació ha celebrat el míting a Pineda de Mar (Maresme), el seu municipi. Davant de mig miler de persones, el candidat a la reelecció s'ha proclamat hereu dels llegats de Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas i ha avisat de la "decadència" d'un govern sense ell a la presidència.

Així, s'ha compromès a defensar el país i ha demanat el vot per continuar amb una "Generalitat republicana" que defensi els llocs de feina, l'atenció primària, la pagesia, la indústria, la llengua, l'amnistia i la independència. La número dos i vicepresidenta de l'executiu, Laura Vilagrà, s'ha dedicat a atacar el PSC i el seu líder, Salvador Illa, ja que segons ella és el "candidat de Ciutadans", fet que l'ha portat a reclamar que "cap vot catalanista ni d'esquerres" vagi cap als socialistes.

Junts ha congregat al voltant de 3.000 persones al seu míting d'aquest dissabte a Argelers, el municipi de la Catalunya Nord que és l'epicentre de la seva campanya i on intervé a diari Carles Puigdemont. En aquesta ocasió, l'expresident ha insistit que només una Catalunya independent pot garantir que tothom sigui "un ciutadà de primera" i ha criticat l'etern dèficit inversor de l'Estat a Catalunya. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha intervingut per atacar Sánchez i Illa i els continus "canvis de relat" del PSC.

La CUP i els Comuns veuen "negacionisme climàtic" en Illa

La CUP ha celebrat el seu acte de dissabte a Girona, la principal alcaldia a les seves mans, amb Lluc Salellas. En un míting amb molt de pes del missatge independentista, la candidata, Laia Estrada, ha demanat "trencar amb la falsa normalitat" que volen el PSC, Junts i ERC i apostar per "l'agenda independentista". "Els únics que estem plantejant legislar en favor de la gent som la CUP", ha afegit.

La CUP ha acusat el líder del PSC, Salvador Illa, de tenir un discurs "cunyat" en matèria climàtica -l'ha titllat de "negacionista"- i de ser "el candidat de facto" dels comuns. En aquest sentit, Estrada també ha carregat contra la candidatura d'Albiach. "Si algú espera que canviïn el rumb del país, ho porta clar", ha etzibat.

Els Comuns també han acusat Illa de "negacionisme climàtic". En concret, ho ha fet l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un míting celebrat al Prat de Llobregat. La cap de llista, Jéssica Albiach, ha assegurat que el candidat del PSC "no sembla el líder d'un partit socialdemòcrata de l'any 2024" sinó "el líder d'una cimentera o d'una asfaltadora dels anys 80". Ho ha dit en referència a projectes com el Hard Rock, la B-40 o Ronda Nord o l'ampliació de l'aeroport.

Segons ella, Illa "ha perdut el pols del moment" i "s'ha quedat antic". "Ja n'hi ha prou de trinxar Catalunya", li ha etzibat. Malgrat les acusacions del PSC d'ubicar-se "cada dia més a la dreta", els Comuns mantenen l'aposta de pactar-hi per formar un govern "progressista" juntament amb ERC.