Puigdemont: "Només la independència pot garantir que tots els catalans siguin tractats com a ciutadans de primera"

Carles Puigdemont ha exhibit múscul aquest dissabte a l'acte central de campanya per a les eleccions del 12-M, celebrat novament al pavelló d'Argelers (Catalunya Nord), el centre de comandament de Junts. Aquest ha estat el míting més multitudinari de la formació fins al moment, amb una assistència de 3.000 persones que s'han desplaçat des de diferents punts de Catalunya per donar suport massiu a l'expresident a l'exili.

El recinte ha superat el seu aforament amb escreix i centenars d'assistents han hagut de seguir les intervencions des de la gran pantalla situada a l'exterior. En tots dos espais, però, l'ambient es respirava eufòric, amb banderes estelades i cartells que resaven "Puigdemont President". I és que precisament en això consisteix la proposta de Junts: en culminar el procés d'independència de Catalunya i en la restitució del "president legítim de la Generalitat".

Assistents que han quedat fora de l'acte central de Junts al pavelló d'Argelers. — Junts

Abans d'entrar al pavelló, Puigdemont ha agraït la "demostració de força i de mobilització" dels seus votants i s'ha mostrat segur de guanyar els comicis. Un cop dins, el candidat de Junts ha reclamat "recuperar l'autoestima" per construir la "Catalunya del futur", per "fer front al repte demogràfic" i perquè tot català, "vingui d'on vingui i pensi el que pensi", sigui tractat com un "ciutadà de primera". Una cosa que, per a ell, necessita de la independència.

"No ha hi ha hagut ni un sol any que el Govern espanyol hagi complert amb les inversions promeses a Catalunya. Sempre queda un 40% per executar i que, sense excepció, han invertit de més a Madrid", ha continuat. Puigdemont ha parlat de forma contundent: "Si no reverteixen el dèficit fiscal i ens donen el 100% de la gestió dels impostos de Catalunya, votarem que no als pressupostos estatals. Som els únics que ho podem dir. S'ha acabat ser mecenes".

En aquesta línia, l'expresident de la Generalitat ha posat èmfasi en la urgència de tenir un "líder" fort que "sàpiga prendre decisions incòmodes", que extregui tot el seu "potencial" i que s'asseguri que els interessos dels ciutadans mai seran "moneda de canvi" amb la Moncloa.

Al final de la seva intervenció, Puigdemont ha cridat a la mobilització dels votants que encara vacil·len i ha afirmat que els dubtes "no ens poden paralitzar". Malgrat que prefereix que les urnes s'omplin amb els vots a Junts, ha sostingut que "cal donar suport" als qui s'han "conjurat a defensar Catalunya davant dels interessos personals".



Les crítiques de Junts a l'estratègia del PSC

Per la seva part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha constatat que aquestes eleccions "van de país" i no de "partits" ni de "salvar a Pedro Sánchez". Segons l'exdiputat, el PSC ha canviat de relat tres vegades, començant per una campanya centrada en la gestió dels serveis públics, passant pels cinc dies de reflexió del cap del govern espanyol, fins a convertir-se en una "màquina sectària de destrucció de l'adversari".

Turull ha carregat contra els atacs del candidat del PSC i dirigent d'UGT Catalunya, Matías Carnero, a Puigdemont, i ha afegit que "l'estratègia de Sánchez no cola. No poden venir a Catalunya, dir que la democràcia està en perill i mirar als ulls els catalans que van defensar les urnes amb el seu cos i que van ser perseguits pel lawfare i l'espionatge".



L'expresidenta del Parlament Laura Borràs ha subratllat l'excepcionalitat de la campanya de Junts, que ha aconseguit mobilitzar a milers de persones "dia rere dia". "Puigdemont torna per impulsar la nació i per acabar la tasca", ha dit, "per governar Catalunya amb humanitat i dignitat". A l'acte també han intervingut els caps de llista de Tarragona, Girona i Lleida, Mònica Sales, Salvador Vergés i Jeannine Abella, respectivament.