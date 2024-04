ERC i Junts retreuen a Sánchez que no prengui mesures concretes per aturar la "màquina del fang"

La inesperada aturada de Sánchez per reflexionar sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Executiu espanyol després de l'ofensiva de la dreta i la ultradreta contra el seu entorn familiar ha eclipsat l'inici de la campanya de les eleccions catalanes del proper 12 de maig. Ara caldrà veure quines conseqüències tindrà la decisió que ha comunicat aquest dilluns de continuar al càrrec malgrat haver donat senyals de retirada.

Mentre les formacions independentistes denuncien electoralisme en el moviment del president del Govern espanyol i li recorden els atacs que fa anys que rep l'independentisme per part de les clavegueres de l'Estat, els socialistes celebren la continuïtat de Sánchez. Recollim totes les reaccions.

"És la millor decisió, en especial per a Catalunya"

Els socialistes catalans, que des del primer moment han donat suport al líder del PSOE, han celebrat la continuïtat de Sánchez: "És la millor decisió, en especial per a Catalunya", ha dit el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, en una roda de premsa a la seu de l'ACN. El candidat socialista espera que Sánchez s'incorpori a la campanya del 12-M, tal com tenia previst abans d'anunciar els cinc dies de reflexió. Al mateix temps, ha admès que no sap quins efectes tindrà això en les eleccions.

Per altra banda, Illa creu que amb la reflexió del líder del PSOE s'ha "engegat" un moviment de "resistència" a la política que no té "cap mena de límit" ni "escrúpol", però no ha concretat quines mesures s'haurien de prendre per "regenerar la democràcia espanyola", tal com ha demanat Sánchez durant la compareixença per anunciar que mantindrà el càrrec.



"Hem assistit a una cortina de fum"

Aquesta és precisament una de les principals crítiques de les formacions independentistes, que han rebut amb molta indignació "tota la comèdia" que ha muntat Sánchez aquests cinc dies. El candidat d'ERC i president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat que "hem assistit a una cortina de fum, a una sobreactuació absolutament desproporcionada, a un acte electoral que ha acabat amb una performance sense cap proposta per combatre l'extrema dreta". En aquest sentit, ha exigit al socialista propostes concretes per combatre la ultradreta.

"La pregunta que avui segueix sense respondre és què farà Sánchez per aturar la ultradreta, que si avui s'atreveix a atacar la Moncloa és perquè abans ja ho ha assajat amb l'independentisme i altres moviments d'esquerres", ha sentenciat. El dirigent d'ERC ha criticat que Sánchez hagi sumit el conjunt de l'Estat "a una situació d'incertesa durant cinc dies" per acabar sense cap proposta, cosa que per a ell és una "frivolitat absoluta". Per tot això, considera que la seva actuació "no ha estat honesta".

En aquesta sentit, Aragonès ha lamentat que fins ara el partit socialista ha estat "un actor passiu que mirava cap a un altre costat". Aragonès defensa que a l'extrema dreta se l'ha de "combatre sempre" i espera que ara que el PSOE també ha patit els seus atacs tingui en compte les propostes de formacions com ERC per plantar-li cara.

Finalment, considera que aquests cinc dies han permès al PSC no parlar de propostes concretes per a Catalunya, que haurien de ser la prioritat davant de l'horitzó de les imminents eleccions autonòmiques. En aquest sentit, el republicà s'ha preguntat si Sánchez hauria fet tota aquesta "comèdia i sobreactuació" si no hi hagués eleccions a Catalunya.



"Tacticisme electoral"

Per part de Junts, ha estat el secretari general del partit, Jordi Turull, el que ha reclamat més explicacions a Sánchez. El candidat de la formació a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cancel·lat la seva agenda per la mort de la seva mare. El postconvergent ha denunciat "tacticisme electoral" en la decisió de Sánchez i la voluntat del líder socialista d'interferir en les eleccions catalanes per intentar convertir-les en una eina per a la supervivència del seu partit.

Turull ha criticat que Sánchez hagi sentit la necessitat de defensar la democràcia només quan l'objecte de l'assetjament ha estat ell i la seva família. Turull ha coincidit amb Sánchez en la necessitat de reformar "a fons" la democràcia espanyola, però no a través de gesticulacions.

"Ingerència política"

Per la seva banda, la CUP ha denuncia una "ingerència política" per part del PSOE en les eleccions catalanes. Així ho ha defensat aquest dilluns la cap de llista dels anticapitalistes, Laia Estrada, en una roda de premsa, on ha emplaçat a ERC, Junts i els comuns a "recuperar l'agenda nacional i social pròpia". "Pedro Sánchez s'està mostrant com una víctima de les clavegueres de l'Estat, no ho neguem, però el PSOE quan li ha interessat ha utilitzat aquestes mateixes clavegueres", ha etzibat Estrada.

"Ho hem vist en el cas d'espionatge als seus socis actuals i ho vam veure quan es va sumar en el 155", ha agregat. Després de tot, la CUP ha demanat "tornar a posar el focus" a Catalunya per "avançar en clau d'autodeterminació i drets per a la gent".

"Acabar d'una vegada per totes amb el 'lawfare'"

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dilluns que "és el moment d'acabar d'una vegada per totes amb el lawfare" a l'Estat. Albiach ha recordat a Sánchez que la seva situació "abans l'han patit moltes altres espais polítics" –ha citat casos com el de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, l'exministre Pablo Iglesias i l'exvicepresidenta valenciana Mònica Oltra– i ha demanat als socialistes que deroguin la coneguda com a Llei mordassa i que es renovi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "sense pacte amb la dreta".

Per a l'aspirant a la Generalitat, la decisió de Sánchez ha deixat "molta gent alleugerida perquè el govern de coalició continuarà" però aquests dies de reflexió des de dimecres passat han deixat "desconcertats" molts ciutadans, ha dit. Alhora, ha emplaçat l'Executiu espanyol a "reaccionar" i impulsar "una veritable regeneració democràtica": "Ha de governar a l'ofensiva".

Qui també ha reaccionat a la decisió de Sánchez és el candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández: "Ha quedat clar: Per a Sánchez no són els jutges els que poden condemnar Puigdemont o processar la seva dona. Això només ho pot decidir ell, i ningú més que ell", ha publicat a X. "Perquè només ell sap què és digne i just", ha afegit.