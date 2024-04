El comitè federal del PSOE irromp a la campanya impulsant al PSC i la resta de partits carreguen contra els socialistes

La campanya electoral catalana del 12M, en el segon dia de camí, s'ha traslladat aquest dissabte a Madrid. Bé sigui físicament, com és el cas del candidat socialista Salvador Illa, o com a ubicació dels retrets que tots els partits han dirigit contra els socialistes, amb l'excepció, lògicament, del PSC. I és que el comitè federal del PSOE celebrat aquest dissabte al matí al carrer madrileny de Ferraz, i la multitudinària concentració a les portes, en suport al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha monopolitzat i irromput en bona part dels missatges de la jornada de la campanya electoral a Catalunya.

L'encarregat per part dels socialistes de liderar els suports a Pedro Sánchez a la campanya ha estat l'expresident del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. En absència del candidat, Salvador Illa, present al comitè federal del PSOE a Madrid, Zapatero ha carregat de forma contundent contra la dreta en un acte electoral a Tarragona. I ha demanat el vot per al PSC i per a Salvador Illa, alhora que la permanència de Sánchez al capdavant del Govern espanyol.

"48 hores perquè Sánchez es quedi i Illa sigui president"

Zapatero: "Tenim 48 hores per impulsar Illa perquè sigui president i perquè Pedro [Sánchez] segueixi"

Zapatero ha alertat a Tarragona "els demòcrates i progressistes": "Tenim 48 hores per impulsar Illa perquè sigui president i perquè Pedro [Sánchez] segueixi", ha afirmat. En aquest sentit, ha demanat mobilitzacions a favor de Sánchez com la d'aquest dissabte a la seu central del PSOE, "no per sentimentalisme", sinó "per indignació". "La nostra reacció és per patriotisme democràtic", ha expressat.



L'expresident ha advertit al PP que no aconseguirà res "ni amb l'odi, ni amb la ira, ni amb la destrucció", una actitud que ha contraposat a la de Salvador Illa.

Zapatero també ha elogiat els partits independentistes de Junts i Esquerra, per donar suport a la investidura de Sánchez i per haver "expressat que el recolzen davant aquesta ofensiva". Però, encara que sense negar que podrien donar suport a Pedro Sánchez en una possible qüestió de confiança, ni ERC ni Junts han recollit el guant i més aviat han carregat durament contra els socialistes per "sucursalistes de Madrid" i per "espanyolitzar la campanya" .

El candidat de Junts, Carles Puigdemont, abans de la seva intervenció al míting d'aquest dissabte a Argelers. — Nico Tomás / ACN

Puigdemont: "És una ofensiva per espanyolitzar la campanya"

Carles Puigdemont ha llançat un contundent avís des del municipi de la Catalunya Nord d'Argelers, on fa els mítings: "Això no va del futur del PSOE". El candidat de Junts ha alertat del que considera una "ofensiva per espanyolitzar" les eleccions del 12M i ha carregat justament contra l'assistència de Salvador Illa al comitè federal del PSOE, a Ferraz. "No ens podem posar al servei de cap partit espanyol, com està fent avui el candidat socialista, que ha acudit al comitè federal del PSOE a recollir instruccions" en lloc de fer campanya a Catalunya, ha criticat Puigdemont. I ha preguntat a uns 700 simpatitzants de les comarques barcelonines del Baix Llobregat i el Barcelonès traslladats en autocars: "¿Voleu un president que hagi de recollir instruccions a Madrid o un que hagi de donar instruccions a Madrid?".

Puigdemont: "Això no va del futur del PSOE! Què s'han cregut? Ens pretenen confondre?"

"Pretenen fer-nos creure que tot això va de Pedro Sánchez, el PSOE o el PP" i "convertir les nostres eleccions en unes eleccions on es juga el futur del PSOE", ha dit. Davant d'aquesta "ofensiva", ha respost amb vehemència: "Això no va del futur del PSOE! Què s'han cregut? Ens pretenen confondre?". I, pel que fa a Salvador Illa, ha alertat que Catalunya no pot tenir un president de la Generalitat que sigui "l'encarregat d'una franquícia política" espanyola. Davant els dies de reflexió que s'ha pres Pedro Sánchez, Puigdemont ha recordat al president del Govern espanyol que els independentistes ja "sabem què són les 'fake news', el 'lawfare' i l'assetjament per terra mar i aire". I ha llançat una pregunta: "On estàveu vosaltres, els socialistes, quan 2,3 milions de catalans vam anar a votar i vam ser tractats com a delinqüents?".

Per part seva, el cap de llista d'ERC a les eleccions, Pere Aragonès, ha demanat una "clara majoria" d'Esquerra el 12M, també contraposant els republicans als socialistes. El president de la Generalitat ha advertit que, malgrat els moments actuals de tensió entre el PSOE i la dreta, el PSC pot tornar a acceptar els vots del PP, com va fer a Barcelona, però ara per investir el seu candidat, Salvador Illa. Aragonès ha fet una crida per evitar aquest escenari, i ha alertat que tot el que s'ha construït a la darrera legislatura està "en risc" si governen PSC o Junts. I de que podrien tornar les retallades als serveis públics: "Les retallades tornaran si governa aquell que es doblega davant els interessos de la Moncloa", ha assegurat.

Feijóo: "Es creuen impunes abans que res"

Però més enllà dels independentistes, el to més dur contra Pedro Sánchez i els socialistes l'ha posat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aquest dissabte escortava el candidat dels populars, Alejandro Fernández. "Si vostè vol marxar, se'n vagi. O marxa ara o el farem fora a les urnes amb encara més diferència que al juliol". Així de contundent ha estat Feijóo, carregant contra Pedro Sánchez des d'un míting celebrat a Ulldecona (Montsià).

Feijóo a Sánchez: "Si vostè vol marxar, se'n vagi. O marxa ara o el farem fora a les urnes amb encara més diferència que al juliol"

El líder dels populars ha dit que Sánchez està protagonitzant un "enuig d'adolescent" i ha anat més enllà afirmant que "el més greu són els tics autoritaris del Govern i del seu president". "Es creuen impunes davant de tot", ha seguit. Feijóo ha recordat al president socialista que "està sotmès a la llei i als jutges, sinó no hi ha democràcia". "Estem en un tic autoritari que des de Franco no l'havíem vist", ha deixat anar. El candidat Alejandro Fernández ha rematat les crítiques demanant el vot per "enviar Sánchez i Puigdemont a la paperera de la història".

La CUP també ha disparat els seus retrets contra l'acció política a Madrid, on van perdre la seva representació a les últimes eleccions generals, però repartint les seves crítiques entre el PSC, ERC i Junts. Així, els anticapitalistes han aprofitat l'acte d'aquest dissabte a la ciutat d'Amposta (Montsià) per carregar contra els "grans partits" i reivindicar-se com la "millor garantia" per "deixar de supeditar-se als imperatius" de Madrid. "No els permetrem seguir gestionant el territori al servei d'uns quants", ha dit la cap de llista de la CUP, Laia Estrada. En aquesta línia, ha demanat "coherència" a ERC i Junts, a qui ha acusat de defensar una cosa a comarques i una altra a Barcelona. "No pot ser que aquí diguin una cosa i allà el contrari", ha dit. Estrada també ha carregat contra el PSC: "No esperem res de Salvador Illa", ha deixat anar.

Albiach: "Si deixem el PSC sol, el deixarem al costat dels lobbies que volen ampliar l'aeroport, fer la B-40 i fer el Hard Rock"

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, és la que ha obviat més la crisi de Pedro Sánchez, centrant el seu acte al Baix Llobregat en temes de mobilitat, amb una proposta estrella d'un bo de transport de 30 euros mensuals per viatjar per tot Catalunya . Això no vol dir que, a l'acte de Sant Feliu de Llobregat, no hagin existit també les crítiques als socialistes. Albiach ha assegurat que les eleccions del 12 de maig serviran per determinar si s'imposa el model de mobilitat del PSC, "que és el de més avions per als turistes", o el de Comuns Sumar, "que és el de més trens i més barats per a la gent". "Si deixem el PSC sol, el deixarem al costat dels lobbies que volen ampliar l'aeroport, fer la B-40 i fer el Hard Rock", ha alertat. "Puc assegurar-vos que girarà a la dreta", ha afegit.