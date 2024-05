El Gobierno afronta con Milei su mayor crisis diplomática tras otros choques más tibios con Israel o Marruecos

La intervención del presidente de Argentina, Javier Milei, en un acto de Vox el pasado domingo ha provocado la mayor crisis diplomática desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Las consecuencias directas se han hecho notar con acciones concretas desde el Ministerio de Exteriores y el choque es mayor que los mantenidos con otros países durante los últimos años, especialmente con Marruecos o Israel.

El Gobierno exige una disculpas públicas de Milei por llamar a la esposa de Sánchez "corrupta". El propio Sánchez ha afeado sus palabras en primera persona. Y José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha llamado a consultas a la embajadora española en Argentina. Es decir, la retira de su puesto. También Albares ha llamado al embajador argentino en España, al que le exigió personalmente esas disculpas y desde el Gobierno no descartan más respuestas.

Albares ha exigido personalmente al embajador argentino en España que Milei se disculpe

No parece que haya signos de que Milei vaya a pedir perdón. Todo lo contrario. Él mismo escribió este lunes un mensaje en redes sociales en el que básicamente se burla de "surfear" las "lágrimas socialistas". El portavoz del Gobierno argentino destacó también este mismo lunes que no iban a pedir disculpas y se quejó de los "agravios" realizados por el Ejecutivo español. Al mismo tiempo quiso rebajar la relevancia de la crisis diplomática.

La tensión directa entre ambos Gobiernos comenzó a visibilizarse por unas palabras del ministro Óscar Puente en las que deslizó que Milei tomaba "sustancias". Aquello provocó un comunicado del Gobierno argentino en el que ya acusaba a Begoña Gómez de corrupción.

Incluso señalaban cuestiones de política estatal como los pactos con "separatistas" y cargaba contra la inmigración irregular que "atenta contra la integridad física" de las mujeres. El Gobierno contestó con otro comunicado de rechazo contundente pero sin tomar más medidas.

Estos hechos, hace apenas 15 días, habían calentado la previa de un viaje insólito de Milei a España. El mandatario argentino iba a pisar el suelo español pero sin reunirse ni con el Jefe de Estado, el rey Felipe VI, ni con Sánchez. Una situación "inédita", según calificaban fuentes diplomáticas en los días previos. Sus objetivos eran presentar un libro y participar en un gran acto organizado por Vox junto a otros líderes internacionales de ultraderecha.

El viaje ha sido denunciado en Argentina por la oposición de izquierdas al usar fondos públicos para fines privados. Fuentes socialistas destacan que por eso improvisó una reunión con los empresarios españoles para justificar el mismo viaje. En ese encuentro, según las mismas fuentes, el empresariado alertó de la inseguridad jurídica actual para invertir en Argentina. Los asistentes han rechazado este lunes los insultos de Milei a Sánchez.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Sánchez apeló este mismo lunes a que "la respuesta será acorde a la dignidad de la democracia española". Sin concretar más. Los socialistas no barajan romper relaciones diplomáticas y esperan que Milei rectifique. Algo que en estos momentos sigue lejos de producirse por lo que se deberían esperar más movimientos en el Ejecutivo español.

Israel

Desde que comenzó la actual escalada de violencia en Oriente Medio, allá por el mes de octubre, España ha tenido también otros choques con Israel y el Gobierno de Benjamin Netanyahu. En realidad, los que han tomado más medidas de protesta han sido los israelíes. Netanyahu llamó a consultas en noviembre a la embajadora israelí en España tras unas declaraciones de Sánchez en Palestina.

Antes, en octubre, Exteriores emitió un comunicado de respuesta a la Embajada de Israel en España rechazando las "falsedades" vertidas sobre ministros del Gobierno como Ione Belarra. La exministra criticó al Gobierno de Israel por llevar a cabo "crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz" y no dejar "entrar ayuda humanitaria".

Sin embargo, hace dos semanas, el ala socialista del Gobierno decidió guardar silencio ante un comunicado similar referido entonces a Pablo Bustinduy. El ministro impulsó un envío de cartas a empresas españolas con actividad en Israel para advertir del "genocidio" cometido contra el pueblo palestino. La Embajada israelí respondió acusando al ministro de Sumar de "dar alas a Hamás".

Sumar y Podemos piden que se actúe con la misma contundencia con Israel que con Argentina

Este lunes, tanto el espacio que lidera Yolanda Díaz como Podemos han pedido al Gobierno que actúe con la misma contundencia frente a Israel. "España tiene que ir mucho más allá de lo que se ha hecho con Argentina porque hay un genocidio en curso", destacó el ministro de Cultura y portavoz de Sumar Ernest Urtasun. "Si España es capaz de mostrar su fuerza diplomática y llamar a consultas a la embajadora de Argentina, tiene la obligación de romper relaciones diplomáticas con Israel", apuntó en la misma línea la candidata de Podemos a las europeas Irene Montero.

Marruecos y la reacción de Argelia

Otro conflicto diplomático que ha tenido que enfrentar Sánchez tiene que ver con Marruecos con el Sáhara Occidental y la migración de telón de fondo. Tras la acogida humanitaria en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se desató una crisis sin precedentes. En mayo de 2021 miles de personas, muchas de ellas menores, entraron a Ceuta con el beneplácito de las autoridades marroquíes.

Una operación de chantaje migratorio ante la que la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, afirmó que "hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir". Lo hizo tras ser convocada a una reunión por la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, tras los sucesos de Ceuta. Al día siguiente, el Gobierno de Marruecos fue el que llamó a consultas a su embajadora.

El propio Sánchez fue rotundo al respecto ante esas declaraciones de la embajadora y otras similares que llegaban de ministros marroquíes aunque no dio más pasos diplomáticos visibles en esos momentos. "Si está diciendo que se ha utilizado el asalto a la valla de Ceuta por más de 10.000 marroquíes me parece absolutamente inaceptable, porque no es aceptable decir que se atacan las fronteras por desavenencias en política exterior", afirmó.

Marruecos retiró a su embajadora en España durante casi un año

Desde aquel mayo de 2021 el Gobierno de Sánchez se afanó en reconducir las relaciones con Marruecos. Laya fue sustituida por Albares en Exteriores y en marzo de 2022 se hizo pública una carta en la que se avalaba la propuesta marroquí de autonomía en el Sáhara Occidental. Un giro histórico con el que se abría "una nueva etapa". Ese paso provocó la vuelta de la embajadora de Marruecos, que llevaba casi un año fuera.

La carta de Sánchez tuvo otra consecuencia diplomática. Argelia, país aliado del Frente Polisario, retiró a su vez al embajador por no haber sido información de este cambio de postura. También congelaron los intercambios comerciales como medida de protesta. Las relaciones han mejorado y el representante argelino volvió a su puesto a finales de 2023 tras más de año y medio de ausencia.

En todo caso, la relación no es del todo completa ya que Albares tenía agendado un viaje a Argelia que se canceló en el último momento. El Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui ante la ONU, también rompió su relación con los socialistas.

Nicaragua o Guinea Ecuatorial

El único precedente del Gobierno de Sánchez llamando a consultas a un embajador español en otro país sucedió en Nicaragua durante el mes de agosto de 2021. En un contexto de represión por parte del presidente nicaragüense Daniel Ortega, España pidió de manera pública que se respetasen los Derechos Humanos.

Algo que provocó un comunicado del Gobierno de Nicaragua acusando a España de interferir en política interna y recordando los casos de "terrorismo de Estado" cometidos en los años 80. Al año siguiente fue Nicaragua quien decidió retirar a su embajador en Madrid. Actualmente ambos países cuentan con embajadores en los dos territorios.

Más reciente es el caso de Guinea Ecuatorial. El pasado mes de marzo el Gobierno guineano de Teodoro Obiang llamó a consultas a su embajador tras las órdenes de detención de la Audiencia Nacional contra tres altos cargos de ese país. En todo caso, la semana pasada un nuevo embajador recogió las credenciales.

Sin llegar a retirar embajadores, el Gobierno de Sánchez también ha tenido algún choque con México y su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Todavía con Mariano Rajoy en Moncloa, el presidente mexicano exigió a Felipe VI que pidiera "perdón" por los abusos cometidos durante la conquista española de América. Un par de años después Obrador criticó a las empresas españolas en su país por contribuir al "saqueo". Unas declaraciones que generaron "sorpresa" en el Gobierno de Sánchez pero que no fueron a mayores.