 Albares convoca al embajador argentino en España y amenaza con romper relaciones tras las declaraciones de Milei

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha convocado este lunes por la mañana en la sede del Ministerio al embajador de Argentina en España, Roberto Bosch, para exigirle que el mandatario de su país, Javier Milei, exprese unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha confirmado en una entrevista en Cadena Ser, en la que Albares también ha considerado la posibilidad de romper relaciones con Argentina si Milei no pide perdón por lo que ha considerado como un "ataque" y una "injerencia" en la política interna de España.

"Esta misma mañana he convocado al embajador de Argentina [Javier Bosch] y le voy a trasladar la exigencia de disculpas públicas por parte de Javier Milei. Esperamos esas disculpas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no las hay", ha expresado el jefe de la diplomacia española.

Las declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores tienen lugar un día después de que el Gobierno llamara a consultas sine die a la embajadora de España en Argentina, lo que supone la retirada temporal de la representante española del país latinoamericano.

Después de que el portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, haya respondido diciendo que es el Gobierno español el que debe pedir disculpas a Milei, Albares ha subrayado que van a seguir pidiendo que sea el presidente argentino el que lo haga por su "ataque frontal" contra el presidente del Gobierno español y su "injerencia flagrante" en asuntos internos de España.

Albares sigue exigiendo a Milei que se disculpe por sus declaraciones y afirmó que el Gobierno español tomará "todas las medidas" que considere oportunas para defender la "soberanía y dignidad" españolas.

Al plantearle si la situación puede desembocar en la ruptura de relaciones con Argentina, el ministro Albares se ha limitado a anunciar que ha convocado para esta mañana al embajador de ese país en Madrid para trasladarle "la gravedad de la situación" y exigirle las disculpas de Milei.

"En adelante vamos a actuar en consecuencia si no se producen. Evidentemente, nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas, lo vamos a hacer", ha añadido.

Albares también ha subrayado que también deberán disculparse tanto Vox como el Partido Popular y explicar porque no se suman a la defensa de las instituciones españolas.

Al mismo tiempo, Albares ha mandado un mensaje de tranquilidad a los argentinos en general, a los españoles que viven en Argentina o a los argentinos que viven en España para garantizar que ninguna de las medidas que se adopten les va a perjudicar y las relaciones "fraternales" entre ambos pueblos van a seguir.