González Pons critica ahora el viaje de Milei a España, pero carga contra Sánchez: "Su esposa no es un asunto de Estado"

Un día más tarde, el Partido Popular se distancia del viaje a España y de las declaraciones de Javier Milei, presidente de Argentina, contra Pedro Sánchez y su esposa. "El discurso de Milei es una intromisión en política nacional y, además, en un espectáculo que calificaré como chocante", ha asegurado este lunes el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, en una entrevista en la Cadena COPE.

Pons ha subrayado que "el presidente electo de Argentina no puede, o no debe, en su primer viaje a España venir sin saludar al rey, al Gobierno y al Parlamento" para participar en un acto de un partido y "remover" la política nacional. Milei fue la estrella invitada del acto que Vox celebró este fin de semana en Madrid y llamó "corrupta" a Begoña Gómez.



Esto provocó una reacción inmediata en el Gobierno, que llamó a consultas a la embajadora española en Argentina y pidió unas disculpas inmediatas. El Ejecutivo argentino mantiene que estas no llegarán, aún a riesgo de abrir una crisis institucional sin precedentes entre ambos países.



No apoyarán al Gobierno

Es aquí donde el PP no apoyará al Gobierno. "La mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado", afirmó Pons. La mano derecha de Alberto Núñez Feijóo asegura que no se puede "convertir a la mujer del Presidente en un motivo de ruptura" de relaciones diplomáticas porque es "exagerar muchísimo". "Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España", remachó.



Con todo, estas declaraciones de González Pons suavizan la posición inicial del PP, que este domingo reaccionó a los ataques de Milei contra Sánchez sosteniendo que el PSOE estaba armando una estrategia electoral alrededor de las declaraciones del presidente argentino de la que no iban a participar. "Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina", escribió Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso, en su cuenta de X (antes Twitter).