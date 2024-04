Sánchez continuarà al capdavant del Govern espanyol després de cinc dies de reflexió

Després de cinc dies de reflexió com a conseqüència dels atacs de la ultradreta a la seva dona, Begoña Gómez, i altres membres de la seva família, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que continuarà al capdavant de l'Executiu. "He decidit seguir, i amb més força que mai", ha sentenciat.

Això sí, Sánchez ha assenyalat que cal fer "una reflexió col·lectiva" que "obri pas a joc net" davant els atacs de la ultradreta. Sánchez va enviar una carta a la ciutadania dimecres passat després de l'obertura de diligències d'un jutge cap a la seva dona. La querella l'havia presentat l'organització ultradretana Manos Limpias. A la carta, el socialista es plantejava si mereixia la pena suportar l'assetjament que des de fa deu anys pateix la seva família a canvi de presidir el Govern espanyol.

"Si acceptem com a societat que l'acció política permeti l'atac indiscriminat a persones innocents, no val la pena. Si consentim que la contesa partidista justifiqui l'exercici de l'odi i la insídia cap a terceres persones, no val la pena. Si permetem que les mentides més grolleres substitueixin el debat racional basat en evidències, aleshores no val la pena", ha assegurat Sánchez, que ha deixat clar que aquesta jornada de reflexió i decisió final no té a veure amb el tacticisme ni càlcul polític. "Necessitava parar. A vegades, l'única forma d'avançar, és aturar-se, reflexionar i decidir per on volem caminar", ha afegit.



Una regeneració pendent de la nostra democràcia

Sánchez ha afirmat que si renunciés a la presidència donaria la raó als qui aposten per "degradar" la vida política, i ha assegurat que continuarà en el càrrec "amb més força". "No és un punt i seguit sinó un punt i a part, assumeixo el compromís de treballar per la regeneració pendent de la nostra democràcia", ha sentenciat.

"Només hi ha una manera de revertir aquesta situació, que la majoria social, com ha fet aquests cinc dies, es mobilitzi en una aposta decidida per la dignitat i el sentit comú, posant fre a la política de la vergonya que fa massa temps que patim. Això no va d'un dirigent, va de decidir quin tipus de societat volem ser", ha explicat Sánchez. A parer seu, cal obrir ara pas a una "neteja" i "regeneració" que acabi amb el "fang" que contamina la vida pública de "pràctiques tòxiques".



Sánchez posa punt final d'aquesta manera a cinc dies d'absolut silenci –també respecte als seus ministres- en què no ha assistit a cap acte, tampoc al comitè federal del PSOE que es va convertir en un clam perquè no dimitís. Tampoc ha participat en els actes de campanya que tenia previstos a Catalunya pel 12-M.