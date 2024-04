Sánchez cancel·la la seva agenda i valora deixar el govern pels "atacs sense precedents" a la seva dona

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat a través d'una carta a la ciutadania que cancel·la la seva agenda pública per reflexionar en els propers dies sobre si vol seguir al càrrec després de l'obertura de diligències contra la seva dona per una denúncia del sindicat ultradretà Manos Limpias. Dilluns que ve anunciarà la seva decisió.

"M'urgeix respondre'm a la pregunta de si val la pena, malgrat el fang on la dreta i la ultradreta pretenen convertir la política. Si he de continuar al capdavant del Govern o renunciar a aquest alt honor. Tot i la caricatura que la dreta i la ultradreta política i mediàtica han intentat fer de mi, mai he tingut aferrament al càrrec", afirma el líder del PSOE.

El missatge de Sánchez s'ha difós hores després que es conegués, via el digital El Confidencial, que un tribunal de Madrid havia obert diligències per un presumpte delicte de tràfic d'influències contra Begoña Gómez. Tal com ha transcendit, el procediment està en mans del jutjat número 41 de la capital espanyola, que preveu ordenar la compareixença de diversos testimonis per delimitar els negocis de la dona de Pedro Sánchez.

Concretament, el magistrat vol investigar les presumptes relacions de la dona de Sánchez amb diverses empreses privades, com Globalia o Air Europa, que van acabar rebent fons i contractes públics de l'Executiu de Sánchez. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, sindicat ultradretà que reclamen la citació de Begoña Gómez.

"No acostuma a ser habitual que em dirigeixi a vostè mitjançant una carta. No obstant això, la gravetat dels atacs que estem rebent la meva dona i jo, i la necessitat de donar una resposta assossegada, em fan pensar que aquesta és la millor via per expressar la meva opinió", comença Sánchez la seva carta.

Mitjans de "dreta i ultradreta"

En el text, el president afirma que els mitjans que han difós les informacions que han conduït a l'obertura de diligències contra la seva dona són "de marcada orientació dretana i ultradretana". Malgrat això, apunta que Gómez "defensarà la seva honorabilitat i col·laborarà amb la justícia" per aclarir uns fets "tant escandalosos en aparença, com inexistents".

"En efecte, la denúncia de Manos Limpias es basa en suposades informacions d'aquesta constel·lació de capçaleres ultraconservadores ambdues referides. Subratllo això de suposades informacions perquè, després de la seva publicació, hem anat desmentint les falsedats abocades alhora que Begoña ha emprès accions legals perquè aquests mateixos digitals rectifiquin el que, sostenim, són informacions espúries", remarca el president.

Confiança en la justicia

Sánchez, que aquest dimecres havia afirmat confiar en la justícia durant la sessió de control al Govern espanyol que ha protagonitzat al Congrés, agrega que hi ha una "estratègia d'assetjament i enderrocament" contra ell "per terra, mar i aire" que fa mesos que dura. "No em sorprèn la sobreactuació del senyor Feijóo i el senyor Abascal. En aquest atropellament tant greu com groller, tots dos són col·laboradors necessaris juntament amb una galàxia digital ultradretana i l'organització Manos Limpias", ressalta.

A parer seu, les acusacions contra ella i el seu entorn beuen de l'animadversió de certs sectors contra el seu paper al capdavant del PSOE d'ençà que va recuperar la secretaria general del partit. "Van ser conscients que amb l'atac polític no n'hi hauria prou i ara han traspassat la línia del respecte a la vida familiar d'un president del govern i l'atac a la seva vida personal", lamenta.