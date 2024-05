El Gran Wyoming: "Hay una clase trabajadora que vota al PP y a Vox porque su referente es el amo, no los compañeros"

De músico sin par y estrella televisiva a protagonista de un cómic donde narra una vida inaudita y peregrina, antes de convertirse en el presentador de El Intermedio. Rodeado de amigos, José Miguel Monzón (Madrid, 1955) presentó este jueves en Madrid El Gran Wyoming. Mil palos y ninguno al agua (Bao Komikiak), la última novela gráfica de Kike Babas y Kike Turrón, con ilustraciones de nueve viñetistas y prólogo de Fito Cabrales.

Con 'El Intermedio' (La Sexta) ha batido varios récords, hasta el punto de que solo le han durado más sus hijos.



Pues sí, porque es un programa insólito. Primero, porque se emite en prime time, la Champions de la televisión, donde los programas van y vienen a una velocidad pasmosa, porque ahí está el dinero. Y segundo, porque ofrece un contenido que no se corresponde con ese horario. Siempre se ha dicho que "la gente llega cansada a casa y no quiere problemas". Sin embargo, nosotros competimos, a diario y desde hace dieciocho años, con ese contenido y en esa franja, batiendo todos los récords posibles. Y eso, insisto, es algo insólito.

¿Se vivía —o se trabajaba— mejor con Aznar, pese al final de 'Caiga Quien Caiga' (Telecinco)?



Con Aznar no se trabajaba mejor porque nos quitó el programa…

Habían criticado a Silvio Berlusconi, el dueño de la cadena, y luego a Ana Botella, la esposa de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.



A mí me han dicho que Aznar llamó y dijo: "Oye, que se están riendo de mi mujer". Con él desaparecieron todos los programas de debate y de política, desde 59 segundos (TVE) hasta El Informal (Telecinco), que lo hacía gente de centroderecha. No quedó ni uno.

Tal y como ha evolucionado este país, ¿se imagina a algunos de los seguidores de 'Caiga Quien Caiga' votando hoy a la extrema derecha?



Que ahora haya vuelto el fascismo y el nazismo es absolutamente delirante. Pese a que ya hemos visto en qué consiste y las consecuencias que tiene, asistimos a un auge de la extrema derecha. O sea, es impresentable que la gente quiera desmontar la Europa que hemos conocido, el estado de bienestar, la educación y la sanidad para todo el mundo, la libertad… Ojo: hay gente que en un régimen de libertad vive muy bien, pero que en un régimen sin libertad vive muchísimo mejor, porque ya son los amos del cotarro para siempre.

Portada del cómic 'El Gran Wyoming. Mil palos y ninguno al agua', de Kike Babas y Kike Turrón. — Bao Komikiak

En el cómic de Kike Babas y Kike Turrón, su personaje comenta que han puesto los zorros al cuidado de las gallinas y se pregunta cómo se ha llegado a este estado. ¿Cuál es la respuesta?

Desde la razón no se puede entender. Es decir, hay una gente que siempre vota a lo que debe. En Madrid, por ejemplo, el barrio de Salamanca vota mayoritariamente al Partido Popular y a Vox. Eso es lo suyo, porque la gente tiene una ideología y vota a ambos partidos. Ahora bien, la antítesis también vota lo mismo, porque hay una clase trabajadora que vota al PP y a Vox porque su referente es el amo, no los compañeros. Es decir, no tienen como modelo la solidaridad ni hacen grupo para defenderse del ataque y de la opresión de los de arriba, porque son precisamente su referente.

También plantea la tradición secular del español que lo ha llevado a ser un pueblo oprimido y a ponerse en manos del verdugo. Que si los liberales o los carlistas, etcétera.



Se han inventado el término. Podrán ser liberales en la economía, pero antes los liberales eran los contrarios a los conservadores. Esto lo hacen constantemente: usurpar las siglas. Cuando Fraga decide fundar un partido, lo llama Alianza Popular. Sin embargo, el término popular pertenecía históricamente a la izquierda. Del mismo modo que cuando surge la Falange, se ponen la camisa azul, que era la que llevaban los trabajadores. Siempre hurtan los símbolos, hasta el punto de que gritan "el pueblo unido jamás será vencido" y otras consignas que siempre han sido propias de la izquierda.

Respecto a la pregunta, la España oprimida se pone en manos de los verdugos por falta de solidaridad y de conciencia social. En Estados Unidos, si tienes un cáncer te mueres, porque no te van a tratar, excepto que lo cubra el seguro. ¿Alguien quiere eso? Si la gente vota eso, sí, aunque yo no lo entiendo.

¿Dolían más las hostias de la policía franquista o el acoso e intento de derribo actual?



Solo me han pegado una vez, porque entonces la gente corría mucho. Ahora puede ser más frustrante, porque la gente puede decidir. Pero no olvidemos que todo esto que nos está pasando es precisamente porque la gente los pone ahí, o sea, lo decide así. Por ello, que los españoles voten a los verdugos para que los machaquen es una sinrazón muy frustrante.

¿Los lectores del cómic leerán los pasajes sobre la guerra civil y el franquismo o sucederá lo mismo que en los tiempos del colegio, cuando no se llegaba al final del libro, por lo que no se estudiaban esos períodos históricos?



Es increíble que no se pueda hablar de una guerra que tuvo lugar hace más de ochenta años. ¿Por qué celebramos el 2 de mayo y no se puede hablar de la República, de la guerra civil y de la dictadura? Luego, cuando se crea una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, surgen voces que niegan el golpe de Estado en 1936 y que defienden que hubo un golpe comunista en 1934, obviando la celebración de unas elecciones generales, que antes gobernaba la derecha, etcétera.

¿Se le pegó algo del Opus Dei o de la Organización Juvenil Española (OJE)?



No, porque yo era muy chiquitín y no me enteraba de nada. O sea, no me hicieron un coco a medida.

Quién sabe si la medicina perdió a un gran médico, pero el arte ha ganado a…

Conmigo, el arte no ha ganado nada. Y con mis versiones, la música tampoco. En todo