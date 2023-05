Inti-Illimani: "El error de la izquierda fue haber sido víctima de su propia euforia"

Cincuenta años después de El pueblo unido jamás será vencido, Inti-Illimani publican un disco en el que la resistencia sigue presente, aunque en Agua se muestran comprometidos con el medio ambiente y empeñados en recuperar los valores humanos.

Medio siglo también del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende e instauró la dictadura de Augusto Pinochet, un luctuoso aniversario que coincide con la gira de los abanderados de la Nueva Canción Chilena, junto a Quilapayún o Víctor Jara, asesinado por los militares rebeldes.

Jorge Coulón, uno de los fundadores de Inti-Illimani, responde al teléfono desde Italia antes de sus conciertos en Madrid (28 de mayo, Changó Club) y Barcelona (30 de mayo, Sala Bikini). El cantautor toscano Giulio Wilson, coautor del álbum, acompañará en el escenario a los intérpretes de Venceremos.

¿Sigue vigente El pueblo unido jamás será vencido , grabada en directo tres meses antes del golpe contra Salvador Allende?



Esa canción no es una receta, sino una verdad que no se puede negar. Si hay unidad, el pueblo triunfa. Sin embargo, en estos cincuenta años hay gente que ha trabajado mucho para hacerle creer a uno que su vecino o su colega es su competidor, no su colaborador.

La canción volvió a ser entonada por los manifestantes durante las protestas de 2019 en Chile. ¿Qué significa hoy para ustedes la palabra revolución?



Hemos aprendido que el vector del tiempo no siempre coincide con el vector del progreso. Hay revoluciones y contrarrevoluciones. De alguna manera, en este momento la revolución la está haciendo el adversario. Yo, más que la revolución, reivindico el derecho a la revuelta y a la rebelión.

Están de gira por Italia, donde gobierna la extrema derecha, una amenaza en muchos otros países. ¿Qué errores ha cometido la izquierda?



Ignorar la frase de Bertolt Brecht: "Aún es fecundo el vientre que parió la bestia inmunda". Durante sus auges electorales, la izquierda se ha olvidado de que la derecha sigue viva, trabajando con medios muy superiores a los nuestros para imponer su ideología. Su error fue haber sido víctima de la propia euforia.

Inti-Illimani y Giulio Wilson presentan en concierto el disco 'Agua'. — Inti-Illimani

¿Cree que la izquierda se ha escorado al centro o incluso a la derecha?



Sin duda. Otro error es ceder y ceder, pensando que puedes afirmar tu propia identidad. Porque si cedes mucho y dejas de ser tú mismo, ya no eres la izquierda, ni la esperanza para solucionar los problemas, que sí siguen siendo los mismos. Hay partidos que creen que pueden cubrir un nicho político solo con autodenominarse socialistas. No tiene sentido que se sigan llamando así cuando su objetivo es ocupar un espacio de derechas, porque han dejado de ser una posibilidad de cambio real.

¿Todavía es posible unir al pueblo?



No sé si es posible, pero sí absolutamente imprescindible. Si no lo hace la izquierda, lo hará la historia, porque es necesario para nuestra supervivencia.

¿Cuáles son las luchas actuales?



Nuestras letras tienen que ver con la lucha social porque es el medio en el que nos desarrollamos, aunque no somos un grupo de propaganda política, sino de música. No es legítimo utilizar la poesía y la música para hacer solo propaganda. En primer lugar, debe ser buena poesía y buena música, sea una canción con contenido social o amoroso. Creo que las canciones no cambian nada, pero cuando el mundo cambia, siempre hay una canción. Los músicos no son profetas, sino parte de su comunidad.

Agua , el disco que han publicado junto al cantautor italiano Giulio Wilson, cuyo país los acogió durante su exilio en Europa, es un canto a la defensa del medio ambiente ante la crisis climática.



Cantamos al medio ambiente en general, no solo entendido como cambio climático, sino también como cambio cultural. Me refiero a nuestra relación con la naturaleza y con los demás, o sea, a las relaciones humanas. Es muy importante que la política se transforme en cultura, y no en un negocio banal.

Giulio Wilson, entre Marcelo y Jorge Coulón, de Inti-Illimani. — Inti-Illimani

El disco también habla del futuro. ¿Cómo lo ven?



El futuro es lo que nosotros hagamos hoy en día. No hay que sentarse a esperar. No sabemos cómo va a ser, pero sí lo que tenemos que hacer ahora para que haya un futuro posible. De lo contrario, el futuro se puede parecer peligrosamente al pasado.

En 2020 grabaron el single Vale la pena con Giulio Wilson. ¿Cómo surgió este disco conjunto?



Es un cantautor en la mejor tradición italiana. En su día, nos propuso hacer Vale la pena y nos gustó su calidad poética y su elegancia musical. Tras grabar el single en Chile, nos quedamos con ganas de volver a trabajar juntos. Ahí surgió el deseo de una colaboración más completa e integral, y el resultado es este disco. Debido a la grave situación de la sequía y la falta de agua en nuestro país, decidimos hacerlo en torno a la idea del agua, que no es un tema ajeno a nosotros, porque somos agua.

¿ Venceremos , como rezaba el título del himno que aupó a Salvador Allende a la Presidencia de Chile en 1970?



Sí. La cantamos bastante menos que el El pueblo unido, porque nos hiere... Nos habríamos conformado con un empate.

Hay una disputa por el nombre de Inti-Illimani entre ustedes y otros tres miembros históricos del grupo, Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán. Una duplicidad que genera confusión entre el público.



Nosotros somos Inti-Illimani sin apellido. No existe ninguna disputa. Por el grupo han pasado unos veinte músicos y tres de ellos, que salieron en distintas etapas, formaron en 2004 otro que llamaron Inti-Illimani Histórico. Pero nosotros, desde hace 56 años, no hemos dejado de tocar.