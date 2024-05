Sánchez: "La democràcia pot més que el fang, i els vots, més que les mentides"

Després de la seva visita sorpresa del dimecres a la Feria de Abril de Barcelona, Pedro Sánchez ha desembarcat aquest dijous al Poliesportiu Municipal de Sant Boi de Llobregat ―un dels bastions metropolitans del PSC, té l'alcaldia des de 1979 ― per donar suport a Salvador Illa després de l'anunci de la seva permanència a la Moncloa. Ha estat el seu primer acte en la campanya per a les eleccions del 12-M.

Al ritme de la cançó Seguiremos de Macaco, el públic ha donat una eufòrica benvinguda al cap del Govern espanyol, aclamant-lo amb forts aplaudiments i crits de "President!" per continuar amb el seu lideratge. Segons fonts del partit, dins del pavelló hi havia més de 2.000 persones i més de 1.000 han seguit l'acte des de les pantalles de l'exterior.

Sánchez ha iniciat el seu discurs agraint tota la "solidaritat" i el "suport" rebut als carrers d'un país que creu en la "política neta" i que rebutja els "les mentides i els atacs". "No em difamen per ser Pedro Sánchez, em difamen per ser secretari general del Partit Socialista, que avui compleix 145 anys. Nosaltres reivindiquem que la política no és el territori dels poderosos, és el territori de la gent treballadora", ha apuntat.

El president de l'executiu espanyol ha afirmat que se sent "preparat per enfrontar-se a la màquina del fang de Feijóo i d'Abascal". Una màquina, diu, que té uns "pseudomitjans" que fan circular "mentides" perquè després el PP, Vox i entitats "ultradretanes" els portin davant la justícia.

Segons Sánchez, "ataquen la convivència perquè no accepten el resultat de les eleccions del 23 de juliol". Entre càntics de "¡Sí se puede!", ha afegit que "la democràcia pot més que el fang, i els vots, més que les mentides". Uns vots que, per descomptat, han d'anar dirigits a Salvador Illa el pròxim 12 de maig.

Finalment, també ha subratllat que quan la dreta està a l'oposició sempre hi ha "crispació", ja que "si no opinem com ells, aniran contra tots nosaltres". Sánchez ha recordat que "fa deu anys van intentar convertir el PSOE en la muleta del PP, que després va venir la moció de censura, que el van titllar d'"okupa" i que el votés "Txapote". I tot i això, la dreta "va perdre les eleccions generals". "La democràcia no és el territori dels poderosos, és la palanca de progrés de la gent humil a la qual representem", ha sentenciat.

Salvador Illa, d'altra banda, ha assegurat que la comarca del Baix Llobregat, bressol del socialisme català, serà "decisiva" per deixar enrere la "dècada perduda" i per aixecar la "tercera gran transformació de Catalunya": "En els últims deu anys han governat Junts i ERC en combinacions diferents, sempre els mateixos amb 4 presidents, Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès", ha afegit.

Segons el candidat del PSC, Catalunya ha patit un "retrocés" en matèria de sanitat, educació i energies renovables, a part de "no estar preparada" per la sequera. Sota el seu mandat, ha afirmat que ajudarà "a forjar l'Espanya plural i diversa" que Pedro Sánchez està construint. Illa ha demanat el vot per "governar" i "dialogar", perquè Catalunya sigui el "somni" de la resta de l'Estat i d'Europa, no per ser un "malson".

La viceprimera secretària del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, també s'ha dirigit a Sánchez i s'ha mostrat agraïda per la seva decisió i perquè ha apostat per la "regeneració democràtica": "Mostrar-se humà no és un signe de feblesa ni de covardia, és un signe de coratge. Sí que val la pena seguir, sí que val la pena tenir un govern progressista liderat per tu". Moret és precisament l'alcaldessa de Sant Boi des de 2014.