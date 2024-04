Illa: "La política no és la conquesta del poder a qualsevol preu"

Després de conèixer la continuïtat de Sánchez a la Moncloa, en un ambient pletòric a l'auditori del TecnoCampus de Mataró, Salvador Illa s'ha mostrat "molt content" de seguir comptant amb el "lideratge" del cap del Govern espanyol: "És el millor aliat i una garantia que la política desplegada a Catalunya seguirà".

El míting d'aquest dilluns ha congregat unes 450 persones en una sala que s'ha quedat petita. Durant el seu discurs, el candidat del PSC a les eleccions al Parlament ha afirmat que la decisió de Sánchez ha generat en la societat "una reflexió col·lectiva sobre la naturalesa de la política". "Hi ha línies vermelles. La política no és la conquesta del poder a qualsevol preu. D'això van les eleccions del 12 de maig: volem una política entesa com un servei públic o una política que va d'ocupar el poder i ja està?", ha sentenciat.

En aquesta línia, ha afegit que el seu plantejament és "un autogovern fort, que busca la tercera gran transformació de Catalunya, que s'acosta a Europa i que posa els serveis públics al centre". El primer secretari del PSC també ha llançat novament retrets contra els governs anteriors per "perdre una dècada" i ha proposat "obrir una nova etapa" per "unir i servir" en un moment de "canvi sistèmic" global.

Per dur a terme la seva "política útil" al Govern de la Generalitat, no obstant això, seran necessaris pactes amb l'adversari. "Els que només parlen amb els que pensen com ells no enriqueixen el diàleg. Com es fa política si no és arribant a acords?", ha dit Illa, i ha afegit que el PSC vol "proposar i no criticar, asseure's, escoltar i contrastar".



Illa es compromet a destinar l'1% del PIB a les universitats i la recerca

Els assistents han aplaudit les propostes d'Illa, entre les quals ha destacat l'anunci de destinar l'1% del PIB a l'àmbit de les universitats i la recerca. El candidat socialista ha subratllat la necessitat de donar suport a "les professions STEM" (per les seves sigles en anglès), relacionades amb els àmbits de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques.

Per part seva, la candidata número dos de la candidatura per Barcelona, Alícia Romero, també ha aplaudit la notícia del cap de l'executiu espanyol: "Avui guanya la resiliència i els valors de la gent d'esquerres. Necessitem a Sánchez a la Moncloa per acompanyar a Illa en la Generalitat".

Després de titllar al candidat del PSC d'un "treballador incansable" que "ha construït des de l'oposició", Romero ha cridat a la mobilització del vot socialista no només per guanyar les eleccions, sinó per governar a Catalunya.