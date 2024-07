El PSC tornaria a guanyar les eleccions en cas de repetició, seguit de Junts i ERC, segons el CEO

El PSC tornaria a imposar-se a les eleccions al Parlament amb entre 39 i 45 escons, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el primer des que es van celebrar els comicis del 12 de maig i van arrancar les negociacions d'investidura. Junts seria la segona força, amb entre 31 i 36 escons, per davant d'ERC, que n'obtindria entre 19 i 24, millorant lleugerament els 20 que té ara. La CUP treuria entre 1 i 6 escons (ara en té 4).

Amb aquestes dades, l'independentisme no sumaria la majoria absoluta de 68 diputats. Tampoc sumaria si Junts, Esquerra i la CUP traguessin el millor resultat que els assigna el CEO. Es quedarien a 66 escons. Per fer-ho necessitarien els vots de l'extrema dreta d'Aliança Catalana, que podria treure entre 1 i 4 escons. Just aquesta setmana, els tres partits independentistes han reeditat un acord amb la resta de grups per aïllar la ultradreta al Parlament.

Les tres forces independentistes no sumen majoria, en canvi, un possible tripartit encapçalat pels socialistes amb ERC i comuns sí, tot i que ho farien per la mínima.

Per darrere del PSC, Junts i ERC, el CEO situa el PP com a quarta força al Parlament amb 13-18 escons, respecte dels 15 actuals. El seguirien Vox, amb 7-11 diputats (ara en té 11); els comuns, amb 5-8 (ara en té 6); la CUP i Aliança Catalana.

Salvador Illa, el líder més valorat

L'estimació de vot també manté el mateix ordre de partits, amb el PSC aconseguint entre el 28% i el 32% dels sufragis, mentre que Junts tindria entre el 19% i el 23%. ERC seria tercera (13-16%), mentre que el PP, quart (10-13%). Vox obtindria entre el 6 i el 8% dels vots, els comuns entre el 5% i el 7% i la CUP, entre el 3% i el 5%. Per últim, Aliança Catalana ompliria entre el 2% i el 4% de les urnes amb les seves paperetes.

Pel que fa a la valoració dels líders, Salvador Illa encapçala el rànquing amb una nota de 5,2 sobre 10, per davant de Pere Aragonès (4,8), Laia Estrada (4,6) i Jéssica Albiach (4,6). El candidat de Junts a la presidència, Carles Puigdemont, suma un 3,9, una nota superior a la de Sílvia Orriols (3,6), Alejandro Fernández (3,1) i Ignacio Garriga (1,9).