El PSOE i el PDeCAT pacten una moció pel Congrés per demanar diàleg dins la llei

El PSOE i el PDeCAT han pactat una moció per presentar-la al Congrés dels Diputats en la sessió d'aquest dimecres on s'insta a obrir un diàleg polític "sense imposicions ni impediments", però "dins del marc de la llei vigent". La moció, que havia estat proposada pel grup català, inicialment no feia referència a obrir el diàleg dins el marc de la llei, però finalment els postconvergents han acceptat la proposta.



La moció definitiva, que es debatrà aquest dimecres i es votarà dijous, reclama al govern central un debat en el que tots puguin defensar les seves "idees, aspiracions i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments". I afegeix que "aquest procés ha d'aspirar a acordar els canals legals i democràtics que permetin a la societat catalana determinar el seu futur".



L'anunci arriba l'endemà de la massiva manifestació de la Diada Nacional de Catalunya que va omplir tota l'Avinguda Diagonal de Barcelona. És el primer cop que un executiu arriba a un pacte amb un partit independentista per portar a la cambra de diputats l'obertura del diàleg, més enllà de la Comissió Bilateral i les reunions en diferents competències que se'n desprenen.



La moció necessitarà el suport dels partits polítics que van portar a Pedro Sánchez a la presidència, com ara el PNV o Podemos.

Marlaska defensa el desplegament de la Policia Nacional

Tot i que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja va defensar el desplegament d'efectius de la Policia Nacional a Catalunya amb l'aval del Conseller d'Interior, Miquel Buch, a la Junta de Seguretat, sembla que no tot el Govern ho té clar. Aquest dimarts, el diputat republicà Gabriel Rufián ha preguntat al ministre sobre l'enviament d'agents i ho ha qualificat "d'ocupació", avocant als paral·lelismes amb el desplegament policial de l'1 d'octubre: "No té res a veure amb el diàleg, ni amb la convivència, ni com aquest govern que es vanaglòria de ser progressista, enviar 600 policies a la Diada", ha dit.



Grande-Marlaska ha defensat l'operació amb els mateixos arguments que ja ho va fer a la Junta, al·legant que es tracta d'un desplegament normal en el cas de grans esdeveniments: "Una final de la Champions motiva un desplegament de 2000 agents". I ha afegit que "per garantir les llibertats i els drets s'ha de partir de la prevenció". Els 600 Policies Nacionals extres que es troben a Catalunya s'hi quedaran fins passat el 12 d'octubre, tal com van anunciar fonts del Ministeri.