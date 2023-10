El PSOE i Sumar tanquen un acord per reeditar el govern de coalició

El PSOE i Sumar han tancat un acord per a la investidura de Pedro Sánchez i reeditar el govern de coalició, que necessitarà l'aval de l'independentisme per tirar endavant. Segons un comunicat dels dos partits, l'objectiu de la plena ocupació serà la principal prioritat de la legislatura i, una de les mesures més destacades del pacte és la reducció de la jornada a 37,5 hores sense reducció salarial, tal com demanaven els de Yolanda Díaz.

L'entesa arriba tres mesos després de les eleccions del 23-J i quan queda poc més d'un mes perquè expiri el termini per a la investidura abans que no es convoquin automàticament nous comicis, el 27 de novembre.

A banda de la reducció de la jornada laboral, el pacte preveu una reforma fiscal "justa" perquè "la banca i les grans energètiques contribueixin a la despesa pública". També inclou un pla de xoc contra l'atur juvenil; arribar al 20% d'habitatge públic respecte al total; reforçar el sistema públic de salut; la revisió a l'alça dels objectius de la llei del canvi climàtic; l'ampliació dels permisos retribuïts per naixement; la universalització de l'educació de 0 a 3 anys.



Les negociacions de les últimes hores

L'acord s'ha segellat després d'una reunió el matí de dilluns entre Sánchez i Díaz que es va complicar al vespre, precisament quan ja es donava per fet, i que es va acabar tancant durant la nit, un cop abordats els serrells que quedaven.

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, situava la reducció de la jornada laboral com una de les qüestions "essencials" que havien de fer possible l'acord. "No volem una legislatura curta i de gestió", que "seria fer un regal a Feijóo", sinó "una legislatura que segueixi ampliant drets com en els últims anys", va dir en declaracions dilluns.

Quedarà per esclarir quin repartiment de carteres hi haurà entre PSOE i Sumar en el cas que hi hagi legislatura.

Un acord "insuficient" per Podem

Els termes de l'acord no convencen de moment Podem, que els considera "insuficients". El portaveu de la formació de Ione Belarra, Pablo Fernández, va advertir dilluns que amb aquest acord "les possibilitats d'aconseguir transformacions reals es limiten molt".

Queda en l'aire també si la secretària general de Podem, Ione Belarra, continuarà al govern i, en el cas que ho faci si mantindrà la cartera de Drets Socials que ha ocupat al llarg de la passada legislatura. O si Irene Montero seguirà al capdavant d'Igualtat.