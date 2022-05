El PSOE se suma a PP, Vox i Cs per vetar la comissió d'investigació del 'Catalangate'

Els grups del Congrés han forçat aquest dimarts la compareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, per rendir comptes davant del Ple sobre l'espionatge a través del sistema israelià Pegasus. Tots els grups, a excepció del PSOE i Unides Podem, han votat a la junta de portaveus a favor de la sol·licitud de compareixença elevada pels partits independentistes.



D'altra banda, fonts parlamentàries han assenyalat que el PSOE, el PP, Vox i Cs han rebutjat la comissió d'investigació sobre l'escàndol sol·licitada per Unidas Podemos i els partits independentistes. El mateix portaveu socialista, Héctor Gómez, ha justificat el rebuig del seu grup per les diferents vies proposades per l'Executiu per dilucidar els fets, és a dir, la comissió de secrets i el control al si del CNI.



(Hi haurà ampliació)