Publicat al DOGC l'avançament de l'inici del curs escolar

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dijous l'ordre del calendari escolar que estableix l'inici del curs 2022-2023 el 5 de setembre per a infantil i primària i el 7 per a secundària, batxillerat i FP, tant a centres públics com privats . D'aquesta manera, s'oficialitza l'avançament del curs escolar anunciat pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i que ha provocat una mobilització intensa dels sindicats i altres membres de la comunitat educativa.

La mesura ha provocat una mobilització intensa dels sindicats

L'ordre defensa que l'avançament recull les recomanacions del Consell Escolar i fa realitat una demanda històrica. El curs acabarà el 22 de juny a infantil i primària i el 20 a l'ESO i el batxillerat. El text estableix també que en els ensenyaments i aules de formació d'adults les classes no començaran més tard del 19 de setembre, mateix calendari que per als cicles formatius de grau mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny, arts escèniques, ensenyaments artístics de règim especial i graus professionals de música i dansa.



El text concreta també que en tots els casos, la preparació del curs i l'aprovació dels horaris s'ha d'haver efectuat "en els dies anteriors" a l'inici de les classes. L'avançament del curs escolar farà que hi hagi un dia més de vacances al Nadal, període que anirà del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos. Les vacances de Setmana Santa seran del 3 al 10 d'abril. A més, els centres disposaran d'un dia més de lliure elecció, amb un total de quatre.

Pel que fa a l'horari, s'inclou també la jornada intensiva durant el setembre a infantil i primària, amb la reducció d'una hora lectiva diària per tal de compensar els dies d'avançament. Afegeix però que aquesta reducció horària "ha de garantir, de totes maneres, el manteniment dels menjadors escolars amb activitats de lleure al migdia, prèvies a l'inici de l'activitat de lleure educatiu".