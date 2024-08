Puigdemont acusa l'unionisme de fer "un cop d'estat híbrid" a través del poder judicial

Carles Puigdemont ha acusat l'unionisme espanyol de perpetrar un "cop d'estat híbrid" a través del poder judicial i d'utilitzar "l'aparença democràtica" d'aquest per "aconseguir els objectius polítics que les urnes no els han permès obtenir". D'aquesta manera ha carregat també contra el Tribunal Suprem per no aplicar-li la llei d'amnistia en el seu cas.

Tot plegat ho ha dit en una intervenció enregistrada durant la presentació del llibre Colpisme. De la violència militar al lawfare judicial de Damià del Clot a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) aquest dilluns a la tarda, del qual ha fet el pròleg. Estava previst que intervingués en directe, però finalment s'ha descartat per "qüestions de seguretat" i hi ha intervingut a través del vídeo.

L'expresident de la Generalitat assegura que el "colpisme s'ha sofisticat molt" perquè actualment la irrupció de forces militars als parlaments democràtics ja "no ho compra ningú". Per això, creu que els nous models de colpisme costen més de detectar. L'expresident assegura que aquesta via de "colpisme costa molt més de percebre" per part de la ciutadania que no pas els cops d'estat que es feien anteriorment amb les forces militars.

Puigdemont assegura els cops d'estat generen "mala premsa" i per això determinats poders han hagut de reinventar-se per imposar el seu criteri per sobre de les majories parlamentàries, com creu que ha passat a Catalunya. Si bé el llibre posa de manifest el conflicte català, però per Puigdemont també permet entendre el modus operandi que tenen determinats poders per imposar la seva voluntat a "les majories parlamentàries".

El paper del relat català

Malgrat tot, Puigdemont assegura que el relat català pot ajudar altres democràcies europees a desxifrar les estratègies que segueixen aquests poders en altres països. L'expresident recorda que els Estats Units, Polònia o Hongria també pateixen actituds similars. Per això veu el llibre de Damià del Clot com "un crit d'alarma" per a la democràcia i també com un recordatori que "fa molt la pena continuar lluitant per la independència de Catalunya".