Puigdemont va comparèixer dilluns davant la justícia francesa pel cas Tsunami

L'expresident Carles Puigdemont va comparèixer dilluns davant les autoritats franceses a París per ser informat de la causa de Tsunami Democràtic. Així ho ha traslladat ell mateix al Tribunal Suprem en un escrit al qual ha tingut accés l'ACN. L'expresident es va presentar voluntàriament després de rebre l'ordre europea d'investigació de la magistrada del Tribunal Suprem, Susana Polo, que porta la investigació sobre les protestes postsentència

El seu advocat Gonzalo Boye ha comunicat al Suprem que dilluns van ser "notificats oficialment per part de les autoritats franceses" del procediment i del delicte de terrorisme pel qual se l'investiga, entre d'altres. A més, Puigdemont ha demanat "personar-se" en la causa del Tsunami al Suprem i poder pronunciar-se sobre "l'aplicabilitat" de la llei d'amnistia".

Actualment, Puigdemont té residència al sud de França, on es va desplaçar per fer la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig.

El Suprem suspèn les citacions de Puigdemont i Wagensberg

La magistrada del Suprem que investiga el cas Tsunami, Susana Polo, va dictar una providència divendres passat on anunciava la suspensió de l'ordre d'investigació europea contra l'expresident Carles Puigdemont i el diputat d'ERC Ruben Wagensberg. La instructora suspenia temporalment la sol·licitud d'assistència judicial en matèria penal remesa a Suïssa, on es troba el republicà des del mes de gener.

La jutgessa va prendre aquesta decisió arran del que va acordar en la providència de l'11 de juny en què donava deu dies les parts perquè informessin si s'acollien a la llei d'amnistia. L'únic que no va suspendre és la notificació de les resolucions dictades en aquesta causa a Puigdemont, que fins ara no s'havia personat.

Demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia

D'altra banda, Puigdemont ha demanat al Tribunal de Comptes que li apliqui la llei d'amnistia i arxivi el seu cas sense "més dilacions". En un escrit, reclama que s'aixequin les mesures cautelars i s'aparquin totes les actuacions vigents "sense incórrer en qualsevol altra aventura jurídica sense qualsevol suport legal".

Gonzalo Boye recorda que l'amnistia és aplicable també a aquest organisme de control "en qualsevol fase del procés" i demana que arxivin el cas. L'advocat considera que en aquest cas el tribunal no té potestat per presentar un recurs al Constitucional ni tampoc per elevar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.