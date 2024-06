El Tribunal Suprem suspèn les citacions de Puigdemont i Wagensberg pel cas Tsunami

El Tribunal Suprem ha suspès temporalment les citacions a Carles Puigdemont i Rubén Wagensberg després de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. Estaven convocats la setmana vinent. La magistrada del Tribunal Suprem que investiga el cas Tsunami, Susana Polo, també ha suspès l'ordre d'investigació europea contra l'expresident i el diputat d'ERC.

La jutgessa ha pres aquesta decisió arran del que va acordar en la providència de l'11 de juny en què donava deu dies les parts perquè informessin si s'acollien a la llei d'amnistia. L'únic que no suspèn és la notificació de les resolucions dictades en aquesta causa a Puigdemont, que fins ara no s'ha personat.

Nova clatellada de la justícia suïssa a García-Castellón

Precisament aquest divendres el departament federal de Justícia i Policia de Suïssa ha rebutjat per tercera vegada prestar l'auxili judicial plantejat pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón en relació amb la causa que instrueix per suposats delictes de terrorisme al cas Tsunami Democràtic.

Segons publica El País, les autoritats suïsses reiteren que els actes descrits a la comissió rogatòria de la justícia espanyola que demanava la localització de la dirigent d'ERC Marta Rovira no entrarien a l'àmbit d'aplicació del seu codi penal i diuen que Tsunami no és terrorisme, tal com sosté la justícia espanyola. El diputat d'ERC, Rubén Wagensberg, i la secretaria general dels republicans, Marta Rovira, viuen exiliats a Suïssa.

"És una resposta lògica i que no ens hauria de sorprendre si no fos perquè estem acostumats a tanta irracionalitat d'una part de la judicatura espanyola", ha sostingut Wagensberg en una entrevista a TV3, on ha dit que confia que la causa s'acabi diluint.

A l'espera de veure com s'aplica la llei d'amnistia, Wagensberg creu que el més lògic seria que García-Castellón no s'atrevirà a demanar més comissions rogatòries a Suïssa: "La lògica em diu això perquè ja traspassaria les línies del ridícul, sobretot després d'aquesta resposta, que és claríssima".