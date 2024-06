La llei d'amnistia entra en vigor amb la publicació de la norma al BOE

Gairebé dues setmanes després que el Congrés dels Diputats donés la llum verda definitiva a la llei d'amnistia, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts la norma. Des d'aquest moment, l'aplicació real de l'amnistia queda en mans dels jutges amb causes lligades al Procés, que disposen de dos mesos per decidir si l'apliquen o no. En cas de dubte, tenen la possibilitat de plantejar qüestions prejudicials a la justícia europea. En cas contrari, podran dictar "l'aixecament immediat" de les mesures cautelars que pesen contra els investigats, així com l'extinció de les ordres de detenció internacionals i estatals.

Segons ha pogut saber Públic, les defenses jurídiques d'Esquerra entraran tots els escrits demanant que s'apliqui la llei per tancar les 37 causes que afecten a dirigents del partit. També han demanat que se'ls apliqui l'amnistia i, per tant, s'arxivi la causa contra ells, les defenses del dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra o del periodista de la Directa, Jesús Rodríguez, ambdós imputats pel cas Tsunami.

De les maniobres judicials en depèn l'aplicació de l'amnistia a centenars d'encausats i condemnats pel Procés

Les qüestions prejudicials són la via de bloqueig a l'amnistia que proposava la guia anti-amnistia de 126 pàgines que l'autodenominada Plataforma Cívica per la Independència Judicial va fer arribar a tots els jutges de l'Estat a través del correu corporatiu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) poc abans d'aprovar-se la llei.

Del resultat d'aquestes maniobres en depèn l'aplicació de la norma publicada aquest dimarts a centenars d'encausats i condemnats pel Procés. Segons el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, se'n poden beneficiar 372 persones. Entre aquests, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, així com els exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, que deixaran d'estar inhabilitats. La llei també hauria de cobrir les causes obertes contra els membres independentistes de dues meses del Parlament, entre els quals hi ha els expresidents Carme Forcadell i Roger Torrent.



El Tribunal Suprem, que porta els casos d'alguns dels més alts dirigents del Procés, ja va anunciar que mouria fitxa el mateix dia que es publiqués la llei d'amnistia al BOE. Ho farà la sala penal, que preguntarà a les parts si s'ha d'aplicar l'amnistia i aixecar les mesures cautelars.

Comença "una nova batalla"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que un cop publicada la Llei d'Amnistia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) comença "una nova batalla" perquè ha lamentat que "no serà senzill" que l'Estat espanyol i la seva cúpula "patriòtica-politico-judicial" l'apliquin.

En una publicació a les xarxes socials, ha lamentat que en un estat social i democràtic de dret "de debò" no faria falta aquesta nova batalla. "Així i tot, tard o d'hora ens en sortirem", ha finalitzat.

Dues setmanes d'espera

La publicació de la llei d'amnistia al BOE s'ha produït gairebé dues després de la seva aprovació a la cambra baixa, el 30 de maig, amb els vots del PSOE, Sumar i de totes les formacions sobiranistes i d'esquerres. Aquest darrer tràmit, que depenia del govern espanyol, s'ha posposat fins que han passat les eleccions europees, fet que ja estava previst. Tot i això, des de La Moncloa asseguren que aquesta dilació s'hagi fet artificialment.