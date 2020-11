Puigdemont esgrimirà "persecució política" per aturar el suplicatori

"Persecució política", manca de competències del Tribunal Suprem i inexistència de delicte de sedició en altres països de la UE són alguns dels arguments que esgrimirà la defensa dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí perquè el Parlament Europeu rebutgi els suplicatoris contra la seva immunitat. La Comissió d'Assumptes Jurídics del Parlament Europeu inicia aquest dilluns la revisió de les sol·licituds d'aixecament d'immunitat dels tres eurodiputats de JxCat, després de diversos mesos amb aquest procés en pausa a causa de la crisi del coronavirus.



La suspensió de la immunitat ha estat sol·licitada pel jutge del Suprem Pablo Llarena, amb l'objectiu de continuar amb el seu procediment de lliurament perquè siguin jutjats a Espanya per sedició. Segons han explicat fonts de Junts-Lliures per Europa, la defensa dels tres eurodiputats per considerar que el suplicatori ha de ser rebutjat es basarà en el principi de "fumus persecutionis", és a dir, de "persecució política", basant-se la sospita en proves "sòlides" que el procés judicial "s'ha iniciat amb intenció de causar danys a l'activitat política del diputat".

Com a exemples d'aquesta persecució política, JxCat apunta a l'actual "vulneració" de la immunitat dels eurodiputats o el "biaix ideològic" del sistema judicial espanyol, de manera que en cas d'acabar sent extradits no se'ls garantiria un judici just, expressen des d'aquesta formació.



A efectes de calendari, el procediment de el suplicatori al Parlament Europeu tindrà quatre passos. Segons aquestes fonts, cada pas requereix un mínim d'un mes, de manera que preveuen que el procediment pugui allargar-se a l'almenys durant quatre mesos, o fins i tot més si es requerís de més temps per estudiar la documentació o prendre una decisió.



En primer lloc, aquest dilluns, es presentarà el cas al Comitè de manera absolutament confidencial -només hi podran assistir el ponent i els tres eurodiputats-, amb una presentació breu per part del ponent i dret a rèplica. A continuació, a principis de desembre, hi haurà un segon pas, amb una vista dins de la comissió perquè els eurodiputats puguin explicar-se; en el tercer pas, el ponent redactarà un esborrany de ponència que es discutirà en la Comissió; i, en quart lloc, en aquest mateix mes o el mes següent, es votarà la ponència.



Aquestes fonts consultades de JxCat consideren que, en cas que finalment tirés endavant el suplicatori i se'ls retirés la immunitat, es tornaria a la casella de sortida: és a dir, el jutge Pablo Llarena podria reactivar la sol·licitud d'extradició, però tot dependria de la decisió final del jutge de cada país i en cap cas de l'Eurocambra.