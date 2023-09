Puigdemont exigeix una amnistia per negociar la investidura i el referèndum acordat per culminar-la

Aprovació d'una amnistia per arrencar la negociació i reconeixement del dret a l'autodeterminació de Catalunya -amb un referèndum acordat a l'horitzó- per culminar-la. A grans trets aquestes són les dues claus de l'esperadíssima conferència que ha pronunciat l'expresident Carles Puigdemont i que ha servit per fixar el marc a partir del qual Junts per Catalunya pretén negociar la investidura del president espanyol. El també eurodiputat ha detallat un seguit de condicions prèvies que s'han de complir per poder "embarcar-nos en una negociació" que hauria de servir per tancar un "acord històric".

En una intervenció que s'ha allargat poc més de 20 minuts i que s'ha realitzat des d'un hotel proper al Parlament Europeu, Puigdemont s'ha adreçat en tot moment als dos grans partits estatals -PSOE i PP- i ha deixat clar que ara mateix no es donen les condicions per arrencar la negociació. En aquest sentit, ha volgut subratllar que avui "Espanya té un dilema de resolució complexa. O repeteix eleccions, amb el risc que els equilibris polítics siguin tan fràgils com ara; o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els seus drets".

Puigdemont ha assegurat que davant el dilema -acord o bloqueig- el seu partit està "preparat" per si hi ha eleccions, "però també estem preparats per una negociació que pugui culminar amb un acord històric". "La pregunta és si estan preparats els dos grans partits espanyols per una negociació amb nosaltres amb tot el que representem o simplement volen sortir del pas".



