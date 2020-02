Puigdemont, a Perpinyà: "Ja hem entrat a Catalunya"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ja és a Perpinyà. En arribar a la capital de la Catalunya Nord, ha piulat una foto amb l'exconsellera Clara Ponsatí, i ha escrit: "Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures, després de més de dos anys i tres mesos vivint a l'exili".

Puigdemont ha participat aquesta tarda en el seu primer acte públic a la ciutat. L'expresident ha assistit al partit entre l'USAP, l'equip de rugbi de la Catalunya Nord, i el Rouen. En arribar a l'estadi, ha estat rebut amb crits de "president, president". Amb motiu de la visita, el club ha organitzat el que ha anomenat 'festa catalana' i ha posat a la venda una samarreta especial. A més, els darrers dies i com a novetat, el club està utilitzant el català a les xarxes socials, quan normalment empra el francès.



Carles Puigdemont, així com els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín, participaran demà en el primer acte massiu del Consell per la República, al qual poden assistir gràcies a la seva condició d'eurodiputats, que els dóta d'immunitat. No serà així pel líder d'ERC, Oriol Junqueras, que no va poder accedir a l'acta d'eurodiputat i hi haurà de participar a través d'un vídeo gravat a la presó de Lledoners. En l'acte, que es preveu que pugui aplegar fins a 70.000 persones, també hi assistiran el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Artur Mas.



L'acte, que començarà a les 12 del migdia, arriba només tres dies després de l’arrencada de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol per abordar el conflicte polític i pretén, segons va explicar l'exconseller Toni Comín a Públic, iniciar el camí cap al "retorn definitiu a casa que algun dia farem com a ciutadans lliures".