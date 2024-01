Puigdemont es presenta a la reelecció com a president del Consell de la República

Carles Puigdemont optarà a la reelecció com a president del Consell de la República. La Sindicatura Electoral de l'organisme ha aprovat i ratificat la candidatura del qui fou 130è president de la Generalitat de Catalunya, després que aquest dimarts finalitzés el termini per presentar-ne. L'eurodiputat de Junts per Catalunya competirà amb dues candidatures més, la del periodista i regidor de Canet de Mar Jordi Castellà (Primàries), i la del periodista mallorquí Lluís Felipe Lorenzo.

L'exlíder de l'executiu català presideix l'organisme des de la seva creació el 2018 i el 2022 va ser reelegit en el càrrec. La candidatura de Puigdemont al Consell de la República era una incògnita, coincidint precisament enmig dels tràmits parlamentaris de la llei d'amnistia. El dubte és ara si es tornarà a presentar a les eleccions europees del juny, o si confia que la llei li faciliti el retorn a l'estat espanyol i la possibilitat de concórrer a uns comicis al Parlament de Catalunya.

Les candidatures al Consell de la República es podien presentar precisament fins aquest dimarts, quan el 'no' de Junts va tombar la llei d'amnistia i torna la proposició a la Comissió de Justícia. Les propostes finalment ratificades i aprovades oficialment es publicaran aquest diumenge, i s'establirà un període de 10 dies de campanya electoral que culminarà el 14 de febrer.

Les votacions a través de l'app o del web de l'entitat tindran lloc del 15 al 19 de febrer i podran participar-hi tots els inscrits al Registre Ciutadà. Es tracta d'una novetat respecte del funcionament anterior fruit dels canvis en el codi de l'organització impulsats pel mateix Puigdemont. La proclamació del president serà el 24 de febrer.